Tsunoda veut ’se concentrer’ sur la performance en qualifications

Yuki Tsunoda continue de chercher le bon équilibre entre un bon rythme en qualifications et de bonnes performances en course. Le pilote Red Bull n’a pas encore eu la formule idéale, mais il pense qu’avoir réussi à progresser en course devrait l’aider à s’améliorer en toutes circonstances.

"Singapour a été un week-end où j’ai eu des difficultés sur les relais courts. Je n’ai pas été chanceux avec les drapeaux rouges en EL1 et EL2, qui ont compromis mes EL3, car on doit normalement faire des tours rapides mais je devais en faire des longs, donc ça a compromis cela" a déclaré Tsunoda.

"C’est une situation où je veux de la confiance avec la RB21, et chaque circuit semble être une nouvelle piste. Mais il y a aussi des choses à apprendre de cela, sur la préparation des relais courts, et sur le fait de ne pas réussir à être performant comme on le souhaiterait."

"Cela fait partie de l’aventure pour être meilleur à l’avenir, et c’est ce sur quoi j’ai travaillé lors des dernières courses. J’ai maintenant réussi à avoir un bon rythme sur les longs relais, et je peux me concentrer sur les relais courts."

Le Japonais est un amateur du Circuit of the Americas d’Austin, où il a signé un meilleur tour par le passé, et où il pense que son aisance va l’aider, alors que le week-end de Sprint offrira peu de temps de préparation.

"C’est un circuit que j’aime. C’est un week-end de Sprint et l’on a peu de temps pour s’entraîner, donc avoir ce genre de confiance sur la piste est positif. Je veux comprendre cette voiture et combiner de bons relais longs et courts."

Tsunoda aura le nouvel aileron avant de la RB21 que Verstappen avait à Singapour, et il espère qu’il l’aidera à être plus à l’aise et plus rapide : "Oui il l’est. Cela progresse et c’est un circuit sur lequel on veut que la voiture ait une bonne rotation quand on tourne."

"Cet aileron aidera, je ne sais pas à quel point. Ce ne sera pas énorme, mais c’est quelque chose que je veux avoir en termes de rotation de la voiture. Je vais donner le maximum avec ce que j’ai, j’apprécie les progrès que j’ai faits mais j’en ai encore à faire, et c’est la priorité."