Le V10 ’n’est pas un bon moteur’ et ne reviendra pas de sitôt

Le retour au V10 ou même au V8 est au centre des discussions récemment, avec l’envie de certains acteurs de la Formule 1 de retrouver des blocs propulseurs plus imposants et plus bruyants. Mais l’idée même d’une réglementation qui suivra celle de 2026 est lointaine, car il faut d’abord rentabiliser sur plusieurs années l’actuel règlement.

Pat Symonds, consultant exécutif de Cadillac, explique qu’il est impossible de demander aux motoristes, et en particulier aux nouveaux arrivants, de développer un moteur depuis une feuille blanche sans que celui-ci ne serve plus de deux ans. Ce qui exclut donc toute arrivée d’une réglementation à l’architecture différente entre 2028 et 2030.

"Je pense qu’il y a beaucoup de vœux pieux" a déclaré Symonds à l’issue d’une table ronde organisée dans le cadre du BlackBook Motorsport Forum à Londres. "Avec autant d’investissements dans le moteur 2026, il serait négligent de gaspiller cet investissement."

"En particulier pour les nouveaux acteurs comme Cadillac, Audi, Red Bull Powertrains qui ont dû partir de zéro et produire un moteur qui a besoin d’une durée de vie raisonnable pour rembourser cet investissement."

"Peut-être qu’il n’aura pas une durée de vie de 10 ans, mais il est certain qu’il a besoin d’une durée de vie de plus de deux ans pour quelque chose comme ça, parce que le risque sinon, c’est qu’Audi dise simplement ’bon, ce n’est pas si long que ça. Nous allons partir’."

Certains motoristes visiblement en difficulté dans leur développement - il semble que Red Bull Powertrains soit concerné - veulent prolonger le règlement moteur, mais Symonds rappelle que c’est tout bonnement impossible pour les motoristes arrivants.

"Audi ne peut pas faire cela. Nous avons conçu une voiture pour un moteur Ferrari 2026. Nous pensons qu’un moteur de Ferrari 2025 ne pourrait pas être monté dans cette voiture."

Symonds pense que le V10 n’est pas la solution idéale qu’il semble être : "Personnellement, je pense qu’un V10 n’est pas nécessairement un bon moteur de course. Un V8 l’est probablement. J’ai souvent l’impression que le V10 est en quelque sorte le résultat de la discussion entre le V8 et le V12. C’est une sorte de décision de comité typique."

Enfin, l’ingénieur britannique rappelle que même si les moteurs récupèrent deux ou quatre cylindres, il s’agira de moteurs très différents des blocs atmosphériques des années 90 et 2000 : "Nous ne reviendrons pas à un V8, un V10 ou un V12 comme c’était le cas il y a de nombreuses années."

"Nous avons beaucoup appris au cours des 11 dernières années sur la façon de faire fonctionner ces moteurs de manière très, très pauvre. Et nous devons poursuivre dans cette voie. Il ne doit pas s’agir d’un retour en arrière. Nous devons continuer à aller de l’avant."