Pérez a roulé pour Cadillac F1 à Imola et révèle ses objectifs ambitieux

Sergio Pérez a fait ses premiers essais en piste avec Cadillac F1 à Imola ce jeudi. Celui qui sera en charge de lancer l’aventure de la marque du groupe General Motors en Formule 1, aux côtés de Valtteri Bottas, profite de son absence d’engagement dans une équipe pour lancer le programme.

Bottas, de son côté, est toujours impliqué comme réserviste chez Mercedes, et il n’a donc pas le droit de conduire une voiture pour Cadillac jusqu’à la fin de la saison. Pérez n’a pas de voiture de Cadillac à conduire, mais il a pris le volant d’une Ferrari SF-23.

En effet, grâce à la réglementation en cours, l’équipe américaine a pu louer une monoplace de 2023, et c’est donc une Ferrari, créée par son partenaire motoriste, qui a été utilisée par Cadillac.

Toute de carbone vêtue, elle a été pilotée par un Pérez au casque entièrement noir, qui est heureux de ce test mais s’interrogeait sur sa forme physique, après pratiquement un an sans rouler en Formule 1.

"Je suis curieux de savoir combien de tours mon cou pourra supporter avant d’être détruit" s’est amusé Pérez, avant de dire à quel point ce premier test est important. "C’est génial, vous savez. C’est un excellent test et une excellente façon de terminer l’année avant de reprendre le volant l’année prochaine."

"C’est essentiellement l’occasion pour nous de nous réunir avec les ingénieurs, les mécaniciens, de commencer à travailler tous ensemble, vous savez, de commencer à parler le même langage."

Avec la nouvelle ère réglementaire et les divers mécanismes de compensation et de réduction des écarts, le Mexicain a de grandes ambitions pour sa nouvelle équipe, et pense que lui ou Bottas ne tarderont pas à viser un podium.

"Oui, je le pense. J’y crois vraiment. Je pense que j’ai été sur le podium avec toutes les équipes pour lesquelles j’ai couru, sauf McLaren. Je pense que nous allons commencer en queue de peloton, puis progressivement remonter. Mais au final, dans un avenir proche, le podium est notre objectif."

"Peu importe qui y arrive, tant que c’est Cadillac. Normalement, les nouvelles équipes qui sont arrivées par le passé ont toujours connu des difficultés financières mais cette équipe est là pour de bon, elle est là pour faire les choses de la meilleure façon possible et pour gagner."

"Cadillac est là pour faire de grandes choses et peu m’importe où nous commençons, ce qui compte, c’est la rapidité avec laquelle nous sommes capables de nous développer et d’avancer. La façon dont l’équipe travaille week-end après week-end."