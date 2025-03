McLaren est ’l’équipe à battre’ mais la hiérarchie sera connue après Djeddah

Mercedes F1 s’attend à une nouvelle lutte intense en tête de la grille au Japon le week-end prochain. Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, continue de faire de McLaren la référence après les deux victoires de l’équipe de Woking à Melbourne et Shanghai. Mais il n’exclut pas non plus Ferrari qui, malgré un début de saison compliqué, est performante.

"Nous avons montré que nous avons une voiture qui fonctionne bien sur différents circuits. Ce que nous avons également vu, c’est que McLaren est probablement l’équipe à battre. Max est très rapide" a déclaré Shovlin.

"Ferrari n’a pas l’air d’être loin derrière et ils ont eu un peu de malchance. La lutte est donc très serrée en tête. Nous travaillons dur pour essayer de faire évoluer la voiture car, comme je l’ai dit, nous pensons que nous devons réduire l’écart avec McLaren en particulier. Mais nous avons trois circuits très excitants."

"Suzuka est un circuit fantastique - très fluide, très rapide. Beaucoup de pilotes le considèrent comme leur favori sur le calendrier. C’est la première fois que Kimi [Antonelli] s’y rend et c’est un défi de taille pour un si jeune pilote qui en est à sa troisième course. Mais il est très enthousiaste à l’idée de piloter."

Après Suzuka, la F1 ira à Sakhir puis Djeddah, et Shovlin pense qu’il sera alors possible de voir une première hiérarchie précise se dessiner : "Ensuite, c’est Bahreïn. Nous connaissons Bahreïn parce que nous y avons fait des essais."

"Il a ses propres défis, mais j’espère que nous serons au moins dans la lutte pour les podiums. Ensuite, l’Arabie saoudite. C’est une piste de rue, assez lisse, encore une fois, un tarmac relativement nouveau et cela pose ses propres défis. Donc, trois circuits très différents."

"Et lorsque nous en aurons fait cinq, nous aurons probablement une idée de la hiérarchie réelle. Mais comme je l’ai dit, c’est excitant de commencer une saison avec une voiture qui fonctionne bien et que les pilotes aiment conduire. C’est beaucoup plus prévisible et nous sommes impatients d’en découdre."