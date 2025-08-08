Au moins une victoire pour Ferrari ? Leclerc est pessimiste après l’occasion manquée en Hongrie

L’unique chance de Ferrari de remporter un Grand Prix a échappé à Charles Leclerc dimanche, ajoutant à sa frustration, passant de la tête en début de course à une fin de Grand Prix au pied du podium, à la 4e place.

Et cette chance unique, c’était la propre évaluation du Monégasque après la course, tant il est difficile pour Ferrari de s’imposer cette année face à McLaren F1 et ses deux pilotes.

Leclerc avait signé une pole position surprise au Hungaroring, devançant Oscar Piastri de 0,026 seconde, offrant ainsi la première pole position de Ferrari en Grand Prix cette saison.

Un très bon début de course sur les deux premiers relais ont ensuite été gâchés par un problème de châssis dans le troisième et dernier relais.

"C’est incroyablement frustrant. Nous avons perdu toute compétitivité. Il suffit de m’écouter. J’aurais trouvé une autre façon de gérer ces problèmes. Maintenant, c’est tout simplement inconduisible. Ce serait un miracle si nous terminions sur le podium," avait-il dit à la radio.

Interrogé sur la capacité de Ferrari à concurrencer McLaren après la pause estivale, Leclerc a déclaré : "Je n’en suis pas sûr. Je ne le pense pas."

"Je pense que c’est l’équipe la plus forte du moment, et même en course, ils étaient très, très rapides."

"Sur un circuit comme la Hongrie, ce qui me donnait espoir de victoire, c’est que nous partions premiers, et avec l’air sale, c’est difficile de passer. Oscar avait probablement un peu plus de rythme que moi, mais il n’arrivait pas à dépasser."

"Je ne pense pas que nous abordions la deuxième moitié de saison en pensant pouvoir gagner n’importe où."

"C’est ce qui rend la frustration encore plus grande, car, comme je l’ai dit après la course, nous savions que c’était probablement l’opportunité de la saison et que nous devions la saisir, mais malheureusement, avec ce problème, nous n’avons pas pu faire grand-chose."