Le dernier test F1 de Grosjean a fait plaisir à ses anciens rivaux

A Singapour, Esteban Ocon s’est confié sur ce qu’il a ressenti en voyant Romain Grosjean reprendre le volant d’une F1 pour la première fois depuis cinq ans.

Le Français a admis avoir été heureux d’assister à ce moment « incroyable » lors d’un événement spécial organisé par son équipe, Haas F1, pour son ancien pilote, sur le circuit du Mugello.

Grosjean était resté sur son accident du Grand Prix de Bahreïn 2020 comme dernière impression d’une Formule 1, ce qui n’est évidemment pas la plus belle des façons de dire adieu à ce genre de monoplaces. Le pilote français, qui a été brûlé aux mains dans l’accident, a certes continué à courir dans des séries telles que l’IndyCar depuis.

"C’était génial," a confié Ocon dans le paddock du circuit de Marina Bay.

"La plupart de nos employés étaient présents, c’était une grande journée pour la famille Haas. Tout le monde était là pour voir Romain piloter une F1 cinq ans après son accident à Bahreïn, et ce fut une journée pleine de bonheur et d’émotions."

"Je suis heureux d’avoir été là et d’avoir assisté à tout cela. Romain n’a rien perdu ! Il a tout de suite trouvé son rythme, il savait tout faire avec le volant – évidemment, cela ne fait que cinq ans."

"C’était vraiment une journée formidable, et cette équipe est très spéciale en ce sens – il y a beaucoup d’émotions. Nous sommes une petite équipe, mais c’est vraiment une grande famille, et même si cela fait cinq ans, l’équipe n’a pas oublié que Romain était là depuis le début, et c’est assez spécial."

Comme Ocon, plusieurs pilotes présents sur la grille de départ aujourd’hui étaient là lorsque Grosjean a eu son accident à Bahreïn, et George Russell, entre autres, s’est également exprimé de manière positive lors de la journée média à Singapour au sujet du test de l’ancien pilote Haas.

"Évidemment, pour nous qui étions dans la course et qui avons été témoins de l’accident, je m’en souviens encore aujourd’hui et je revois les flammes dans mon rétroviseur – c’était extrêmement horrible à voir."

"Je pense que personne ne souhaite mettre fin à sa carrière de cette manière, alors le voir avoir la chance de revenir... Il a manifestement toujours gardé le moral depuis l’accident. C’est une bonne chose pour lui et c’est gentil de la part de Haas de lui donner cette opportunité."

Lando Norris a fait écho à ces sentiments, le pilote McLaren ajoutant : "Oui, tant mieux pour lui. C’est bien pour lui et pour l’équipe. Ils ne voulaient probablement pas que cela se termine ainsi, d’une certaine manière. Il a continué à courir depuis, mais pour lui, revenir dans une Formule 1 et retrouver de bons souvenirs, c’était une bonne chose, donc c’était agréable de voir ça."