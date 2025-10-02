’Je suis juste humain’ : Piastri veut ’passer à autre chose’ après ses erreurs

Oscar Piastri s’est montré étonnamment fébrile lors de la dernière course de Bakou, avec deux sorties de piste et un départ raté en course. Le pilote McLaren F1 ne veut toutefois pas interpréter trop la raison de ces erreurs, et il veut juste avancer après ce qu’il considère comme des failles normales.

"Je me sens bien. C’était agréable d’avoir quelques jours de repos pour se détendre et se ressourcer. Ça a été une semaine productive, nous nous sommes concentrés sur ce week-end et avons essayé de retrouver notre niveau habituel" a déclaré Piastri, qui souhaite ne plus commettre ces fautes.

"Je l’espère ! Évidemment, je ne veux pas revivre ce qui s’est passé à Bakou, mais des erreurs vont se produire. Je suis juste humain, après tout. C’est inévitable."

"Évidemment, je ne veux pas refaire les mêmes erreurs, mais je pense qu’elles se reproduiront quoi qu’il arrive, et le plus important est d’essayer de les surmonter et d’en tirer des leçons."

"Peu importe qu’il s’agisse d’un point de corde manqué, d’un blocage de roue ou d’un départ anticipé, l’important, c’est d’en tirer des leçons et de passer à autre chose, et j’ai l’impression d’y être parvenu pendant cette semaine de repos."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a commis ces fautes, il analyse un excès d’optimisme pour l’accident du samedi, et une conséquence du départ raté pour celui de la course.

"Je pense que j’ai simplement essayé d’en faire un peu trop en qualifications, ça arrive. Je pense que l’accident en course était probablement lié au départ. Il n’est jamais facile de se remettre d’un départ comme celui-là en si peu de temps."

"Il y a beaucoup à apprendre de cela, mais je pense que ce sont surtout des erreurs stupides. Je ne pense pas avoir besoin de changer ma façon d’aborder les choses ou quoi que ce soit d’autre. J’ai certainement tiré de bonnes leçons, mais certaines d’entre elles m’ont montré que ce que j’ai fait jusqu’à présent fonctionne plutôt bien."

Cependant, il assure ne pas avoir évité d’y repenser ou d’en parler, car il voulait analyser le problème pour le dépasser : "Il est important d’analyser ce qui n’a pas fonctionné, on ne peut pas simplement fuir ou se cacher."

"Je pense qu’il y a beaucoup de bonnes leçons à tirer de Bakou et je pense que, en général, c’est dans les moments difficiles ou les week-ends difficiles qu’on apprend le plus. C’est ainsi que j’ai essayé d’aborder la situation."

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il allait désormais commencer à penser davantage à la lutte pour le titre, Piastri a relativisé : "Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de piloter comme ça. Même s’il reste moins de courses à disputer, je pense que le plus important sera simplement d’essayer de faire de mon mieux."

"Le classement du championnat sera ce qu’il sera, mais je sais que lorsque je pilote à mon meilleur niveau et que je donne le meilleur de moi-même, je suis tout à fait capable de gagner des courses, et c’est finalement ce qui permet de remporter des championnats, donc c’est ce sur quoi je me concentre."

Même s’il n’en fait pas cas, l’Australien ne veut pas revivre cela : "Nous ne voulons pas revivre des week-ends comme celui de Bakou et nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de revivre des week-ends comme celui de Bakou."

"De mon côté, j’ai certainement tiré des leçons difficiles, mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons identifié quelques opportunités à saisir pour essayer de nous améliorer. C’est toujours important."

"Bakou nous a rappelé à quel point tout peut changer rapidement, mais aussi certains des éléments qui ont fait le succès de cette saison pour moi et pour l’équipe. Je pense donc qu’en restant concentrés sur cela, nous nous occuperons naturellement du classement du championnat."

L’enchaînement de deux erreurs le dimanche est une bonne leçon pour ce qu’il faut éviter : "J’ai trop forcé pour remonter car c’était difficile d’oublier immédiatement ce qui s’était passé au départ. Il y a des leçons à tirer sur la manière dont je peux mieux gérer cela, des leçons sur les risques."

"Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de révolutionnaire à changer ou que je vais changer. Pendant 16 des 17 week-ends, ce que j’ai fait a très bien fonctionné. Si je m’assure de rester concentré sur les choses qui ont bien fonctionné, cela continuera ainsi. Rien de révolutionnaire. Je mets simplement cela sur le compte de quelques erreurs."

Une fois l’analyse effectuée avec son équipe, Piastri a profité du week-end de repos entre les deux courses pour se défaire de la frustration et ne pas s’inquiéter de voir ces erreurs revenir dans le futur.

"Je pense que cela a été relativement facile, en fait. Je pense que, d’une certaine manière, comme les erreurs étaient si évidentes, on passe chaque week-end à essayer de trouver comment s’améliorer. Mais certains week-ends, généralement ceux qui se passent bien, il est un peu plus difficile de trouver où il est possible de s’améliorer."

"Mais aussi, si vous n’avez pas une idée claire de ce qui n’a pas fonctionné, le plus difficile est souvent de savoir par où commencer. Je pense que lorsque les erreurs et leurs conséquences sont si évidentes, il est assez facile de trouver où chercher."

"Je pense que la réflexion à ce sujet a été assez simple et je me sens à l’aise maintenant. Je n’ai certainement pas eu à trop m’attarder là-dessus, les leçons sont là, mais j’ai pu passer rapidement à autre chose et aborder ce week-end comme n’importe quel autre week-end."