Ralf met en garde Mick Schumacher contre un transfert ’dangereux’ en IndyCar

Ralf Schumacher a réagi avec inquiétude à l’annonce que son neveu Mick allait tester une Indycar pour la première fois d’ici deux semaines.

Le fils de la légende de la F1 Michael Schumacher, âgé de 26 ans, pilotera pour Rahal Letterman Lanigan Racing le 13 octobre à Indianapolis.

Mais son oncle, Ralf, six fois vainqueur en Grand Prix et frère cadet de Michael, a déclaré qu’il "ne comprenait pas vraiment" la motivation de Mick.

"Pour être honnête, je ne lui ai pas parlé moi-même, mais il a déclaré que son cœur brûlait pour le sport automobile et les monoplaces, et que c’était pour cela qu’il avait tellement envie d’essayer."

"Je ne comprends pas vraiment cela, car je pense qu’il est entre de bonnes mains là où il est actuellement et qu’il peut avoir un bel avenir," a-t-il ajouté, faisant référence au poste de pilote à temps plein de Mick dans le programme prototype WEC d’Alpine.

Ralf Schumacher a averti que les courses sur circuit ovale étaient "trop dangereuses" et a rappelé plusieurs accidents terribles survenus par le passé.

"C’est pourquoi je ne pense pas personnellement que ce soit une bonne idée," a-t-il insisté.

Il s’est également interrogé sur les perspectives de carrière offertes par le passage à l’Indycar.

"Il n’est pas si facile pour les pilotes d’Indycar de faire la transition vers la Formule 1."

"Les essais qui ont eu lieu jusqu’à présent n’ont pas été concluants. Et si vous allez là-bas, c’est un peu comme au Japon : le niveau est toujours élevé, donc ce ne sera pas si facile de réussir en Amérique."

"C’est pourquoi cela représente une pression supplémentaire dont vous n’avez peut-être pas besoin," a-t-il ajouté, admettant qu’il interdirait à son propre fils David de faire de même.

"Je comprends personnellement ces émotions, mais s’il s’agissait de David, je m’y opposerais honnêtement, car ce serait tout simplement trop dangereux pour moi."