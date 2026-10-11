Le départ sera ’la partie la plus importante’ de la course pour Verstappen, Leclerc et Hamilton

Les trois pilotes qui s’élanceront en tête sur la grille de départ en course ce dimanche au Grand Prix de Singapour admettent que le départ sera crucial pour prendre une option sur la victoire, puisque 11 des 16 Grands Prix disputés à Singapour jusqu’ici ont été gagnés de la pole position. Pour pointer en tête, et alors que les dépassements sont difficiles, l’envol et les premiers virages seront cruciaux pour eux.

Max Verstappen est en pole position, mais il devra faire mieux que lors du Sprint ce samedi, durant lequel il a raté son départ et a perdu une place, heureusement récupérée avec l’accident de George Russell. Mais il veut faire mieux, tout en ne sachant pas quel sera le potentiel de sa voiture.

"Je pense que personne ne sait vraiment ce qu’il en est des longs relais parce que nous n’avons pas vraiment pu en faire. Mais pour moi, la partie la plus importante, c’est plutôt le départ. Nous savons que ce n’est pas vraiment notre point fort, nous devons donc les travailler, essayer de comprendre pourquoi cela continue de mal se passer, et essayer de faire du meilleur travail" a déclaré Verstappen.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les Racing Bulls prennent de meilleurs départs, comme il l’a déjà constaté, il reconnait que le problème vient de son équipe : "Les moteurs sont exactement les mêmes. Tout est pareil, il n’y a donc pas d’excuse. Le logiciel ou le pilote, c’est tout pareil."

Charles Leclerc espère que les longs relais seront bons en course, comme ça a été le cas depuis plusieurs courses pour les Ferrari, et notamment hier lors du Sprint. Selon lui, la base de réglages de vendredi était déjà très positive.

"Le rythme sur les longs relais devrait être bon. En essais libres nous n’avons pas fait beaucoup de tours consécutifs, mais le peu que nous avons fait, les sensations étaient super. Donc oui, confiant que nous serons dans le rythme. Le départ sera très important. Au Sprint, nous n’avons pas eu un très bon départ, nous devrons donc faire le départ parfait" a expliqué Leclerc.

Lewis Hamilton espère lui aussi prendre un très bon départ, comme lors du Sprint. Comme Verstappen, il sera du bon côté de la piste pour s’élancer, et il pourrait donc profiter d’une piste plus propre pour mieux s’envoler, et limiter les pertes de temps à l’extinction des feux.

"Je veux dire, le côté droit est, espérons-le, un peu meilleur pour s’élancer. C’est évidemment une ligne de départ courte, le départ que j’ai pris était évidemment sous la pluie, c’est donc très différent quand c’est sec. Et je pense que ce sera sec" a déclaré Hamilton.

"Ce sera très difficile pour nous de battre Max, mais il y a deux Ferrari, et je pense que nous pouvons... il pourrait y avoir des opportunités pour nous de travailler ensemble pour essayer de mettre la pression. Ils sont très, très rapides, mais je pense que nous avons la voiture dans une bonne position pour que, espérons-le, nous puissions au moins maintenir notre place."