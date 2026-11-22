Isack Hadjar nourrissait quelques regrets après la course du Grand Prix de Las Vegas, puisqu’une casse d’aileron l’a renvoyé en fond de classement, avec une 15e place finale à la suite d’un arrêt au stand inattendu. Mais le pilote Red Bull n’a pas de frustration quant à sa propre performance et déplore juste l’état de la piste. Il pense néanmoins avoir montré de belles choses et avoir fait le travail demandé par l’équipe.

Malgré un premier relais d’attaque, il a accepté de rester derrière Max Verstappen, finalement vainqueur du jour, et il pense qu’un très bon résultat était possible sans cette casse inattendue, soit un podium, soit une victoire.

"Je ne sais pas, je pense que j’ai cassé quelque chose sur la bosse au freinage, puisque la piste est complètement déglinguée. C’est juste du pur hasard, l’équipe ne m’a pas dit ce qui s’est passé, donc voilà, tant pis" a déclaré le Français à Canal+.

"Oui, je savais que la voiture allait marcher avant le début du week-end, c’est le genre de piste qui nous convient. J’ai montré que j’étais là, j’ai fait mon taf, c’est sûr que je ne suis pas sur le podium, mais la vitesse était là, je me suis bien amusé. Mais j’aurais aimé voir ce que ça aurait donné jusqu’à la fin."

Hadjar a été optimiste dès le début du week-end en expliquant qu’il pouvait viser un bon résultat, et il se félicite d’avoir bien cerné ce qui l’attendait, même s’il n’a pas pu marquer de points.

"Je pense que j’ai une bonne louche parce que je savais que ça allait marcher ce week-end, donc ça veut dire que je comprends mon environnement et la voiture que je pilote, donc c’est bien."

"Et après, le rythme était très bon de manière générale, que ce soit sous la pluie ou sur le sec. Il reste deux courses donc on va essayer d’en gagner une, et si ça ne le fait pas, ce sera pour l’année prochaine."