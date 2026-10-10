Cadillac F1 était ’à deux dixièmes’ de battre une Aston Martin en qualifs
Pérez se félicite de son tour, Bottas n’a eu aucune chance
Cadillac F1 n’a pas pu rivaliser avec les autres équipes à Singapour lors des qualifications, mais l’équipe n’était pas loin d’atteindre le niveau de la deuxième Aston Martin, puisque Sergio Pérez a signé le 20e temps des qualifications à seulement deux dixièmes du Canadien. Avec les diverses pénalités, le Mexicains s’élancera 18e demain et il espère pouvoir profiter des conditions en course.
Interrogé sur le bilan qu’il tire de sa séance qualificative, Pérez est satisfait de son tour et remercie son équipe, qui a réussi à réparer sa voiture après l’accrochage avec Stroll lors du Sprint, pour qu’il puisse rouler en qualifs.
"C’était un tour très fort de ma part, l’équipe a fait un très bon travail pour remettre la voiture en état et c’était très bon. On était plus proches de l’Aston, de Lance, qu’on le pensait au départ, à seulement deux dixièmes" dit-il, avant de parler de la pluie en course. "Ce serait intéressant, la position en piste est importante, j’espère qu’on prendra un bon départ et on verra à partir de là."
Valtteri Bottas était frustré de sa 21e place, qui sera la 19e sur la grille, car il a eu un souci de déploiement d’énergie qui l’a empêché de faire un tour rapide à la fin de la Q1, compromettant ses chances de se hisser au niveau de son équipier.
"Au final je n’avais pas de chance, j’ai perdu tout le déploiement. J’avais l’impression d’être en mode charge au lieu de mode qualification, donc j’ai juste eu mon premier run, c’était une journée difficile" explique le Finlandais, avant d’être interrogé sur ce qu’il veut faire en course demain.
"Je suis inspiré par ma femme Tiffany, elle a fait sa toute dernière course professionnelle aujourd’hui, elle a fait une course d’héroïne en finissant dans le top 10 du championnat du monde. Donc ça m’inspire à faire bien demain."
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