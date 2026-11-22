Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas au terme de 50 tours de folie sur le circuit du Strip. Le pilote Red Bull a résisté aux pilotes Mercedes F1 et à de nombreuses batailles pour finalement devancer les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri sur le podium. L’avance de six dixièmes de seconde sur Norris et d’une seconde et demie sur Piastri traduit la manière dont rien n’était joué tout au long de la course.

Verstappen confirme n’avoir jamais connu de telles conditions en course en Formule 1, alors que l’on voit souvent ce genre de batailles dans des catégories inférieures ou même en karting, et il s’est étonné.

"Pas en Formule 1, c’est sûr. C’était surréel, et quelque chose que je n’avais jamais vu de mes propres yeux en Formule 1" a déclaré le quadruple champion du monde, qui a expliqué pourquoi il a demandé à son équipe de travailler sur une stratégie de déploiement différente en course.

"Dès le début, on avait une bonne stratégie, mais les autres apprennent au fur et à mesure et je n’arrivais plus à revenir en tête avant la ligne, donc j’ai demandé cela. Mais la stratégie était bonne. Il y a eu énormément de batailles et il y avait beaucoup de monde qui suivait."

Interrogé sur cette quatrième victoire et sur la série de neuf podiums consécutifs qu’il est en train d’effectuer, il admet qu’il n’avait pas imaginé cela en début de saison, quand Red Bull peinait à exploiter sa RB22.

"Je n’aurais pas pensé ça en début d’année mais la situation s’est bien retournée et s’est très bien. On apprend aussi pour l’année prochaine, et je suis très heureux de terminer en tête d’une course aussi folle."

Le Néerlandais a aussi commenté le rayonnement de la Formule 1 grâce à cette course à Las Vegas : "Avec ce genre de course folle, c’est très excitant à regarder. C’est un énorme spectacle tout au long du week-end mais je pense qu’on l’a surtout fait en piste."