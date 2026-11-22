La course de McLaren F1 à Las Vegas aura alterné le pire et le meilleur, mais l’équipe signe un très bon résultat avec un double podium, qui était clairement inespéré au moment où Lando Norris et Oscar Piastri se sont retrouvés respectivement 11e et neuvième à la régulière. Mais les deux pilotes sont remontés et enregistrent un double podium sur le circuit du Strip, profitant aussi d’erreurs de leurs rivaux qu’ils sont su éviter.

Norris se félicite de ce résultat qu’il n’espérait pas, qui lui permet de revenir à la quatrième place à égalité au championnat, et à trois points seulement du podium du classement, tandis que McLaren reprend huit points à Red Bull et n’en a plus que neuf de retard.

"C’est surement la course la plus chaotique de l’histoire de la F1 ! Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas si j’allais jouer la victoire ou finir dernier, mais il ne fallait pas faire d’erreurs, ce qu’ont fait beaucoup de pilotes, une journée amusante et un beau résultat pour l’équipe" a déclaré Norris.

"On aurait pu avoir n’importe quel vainqueur, bravo à Max qui a été devant tout le long. J’ai mené environ 15 secondes donc je suis très fier ! Max a fait une très belle course, mais on ne s’attendait pas à ce résultat pour l’équipe donc c’est très bien."

Oscar Piastri était surpris de voir une telle course se dérouler, et il arrache un podium inespéré alors qu’il était 17e sur la grille de départ après une pénalité : "Ils disent que Las Vegas est la capitale du divertissement au monde, et on s’est bien amusés !"

"C’était une course incroyable, je partais de l’arrière et j’ai vite pu remonter, et rester dans un peloton assez grand. Le double arrêt était dommage dans les stands mais ça n’a pas changé grand chose avec ce gros peloton, et c’était assez bizarre d’en faire partie."

Interrogé sur la manière dont il a vécu la course, il admet être passé par de nombreuses émotions selon les phases de la course, puisqu’il était parfois en difficulté, notamment au moment du double arrêt au stand, alors qu’il a aussi eu des séries de tours où on le voyait remonter rapidement.

"C’était plutôt aléatoire, vous passiez quelqu’un facilement dans une ligne droite, puis vous aviez du mal dans la suivante. Et quand vous dépassiez quelqu’un, vous pensiez que vous pouviez gagner la course avec dix secondes d’avance, mais vous étiez repassé immédiatement, c’était assez fou."