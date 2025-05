Lawson a retrouvé sa confiance et se sent ’à l’aise’ chez Racing Bulls

Liam Lawson est désolé pour Jack Doohan, qui a été écarté par Alpine F1 après six courses seulement cette saison. Le pilote Racing Bulls explique ce qu’il pense de cette décision de l’équipe d’Enstone, et il juge que les dirigeants n’ont pas du tout laissé le temps nécessaire à l’Australien pour se familiariser.

"J’ai parlé à Jack. Pour lui, c’est évidemment très difficile. Je pense qu’il a montré suffisamment de choses pour rester en Formule 1, c’est certain. Mais c’est aussi difficile - comment peut-on s’attendre à ce que vous montriez tout ce que vous avez en cinq courses, surtout lors de votre saison de débutant ?" a déclaré Lawson.

"Malheureusement, c’est très difficile. Mais je pense qu’il en a fait assez - même avant la F1, il en a fait assez pour mériter d’être là. Et il en a fait assez en F1 pour mériter de revenir. Mais avec 20 sièges, c’est très, très difficile. Chaque équipe prend ses propres décisions, donc il n’y a pas grand-chose d’autre à dire."

Après quatre courses dans l’équipe de Faenza, le Néo-Zélandais se félicite de son intégration : "Je suis assez content. Je pense que chaque week-end, on se sent de plus en plus à l’aise et le fait de venir sur des circuits où nous sommes déjà allés nous aide."

"Miami était un circuit délicat. Mais pour être honnête, je me suis senti à l’aise dans la voiture. Je pense que nous avions une bonne vitesse, mais il y a beaucoup de variables en Formule 1. Ces derniers temps, il n’a pas été facile d’enchaîner un week-end complet. Nous allons essayer de faire de notre mieux cette semaine, lors d’une course à domicile pour l’équipe."

Après deux week-ends très difficiles chez Red Bull, il pense avoir retrouvé sa confiance initiale : "Je pense que oui. Honnêtement, je dirais que je n’ai jamais cessé de le faire. L’année a été délicate jusqu’à présent et il y a eu des week-ends vraiment difficiles."

"Mais personnellement, je me suis toujours senti à l’aise au volant de la voiture. Je pense que même si je continue à apprendre, cela n’a pas vraiment changé. Pour ce week-end, j’ai eu la chance de faire des essais ici par le passé. C’est un circuit très intense, assez dur, très old school - ce qui, pour nous, pilotes, est très excitant."