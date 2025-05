Verstappen : McLaren a un avantage que Red Bull n’a ’jamais eu’

Max Verstappen pense que l’avantage de McLaren F1 cette année en rythme de course est supérieur à ce qu’avait Red Bull en 2023 quand l’équipe de Milton Keynes a remporté 21 des 22 courses disputées sur la saison.

Des courses durant lesquelles le Néerlandais s’imposait régulièrement avec 20 à 30 secondes d’avance, ou dans lesquelles il effectuait d’impressionnantes remontées, comme à Spa-Francorchamps après avoir écopé d’une pénalité sur la grille au lendemain d’une pole position acquise avec huit dixièmes d’avance.

"Non, je pense que nous n’avons jamais vraiment eu cet écart" a déclaré Verstappen. "Mais c’est aussi un peu spécifique à chaque circuit. Parfois, je suppose que cela fonctionne un peu mieux pour eux, parce qu’il y a parfois un peu plus de dégradation thermique que d’autres. L’avantage ne sera pas toujours aussi important en termes de domination."

Le quadruple champion du monde est d’accord avec Helmut Marko, après que le conseiller de Red Bull a jugé l’écart "déprimant" à Miami : "Je pense que le rythme de la course était déprimant pour tout le monde, sauf pour McLaren. Personne n’était dans la même catégorie, donc c’est bien sûr une grande préoccupation."

Le Néerlandais ne pense pas que les évolutions apportées par Red Bull sur la RB21 suffiront à aller chercher les McLaren, même s’il s’attend à voir "un peu" de progrès : "Un peu. Mais nous avons déjà eu quelques courses avec des évolutions, donc c’est un petit pas en avant."

"Ce n’est pas soudainement sur ce circuit que la magie opère, mais nous aimerions bien sûr être un peu plus rapides. Pour l’instant, je ne sais pas ce que cela va nous apporter, pour être honnête. J’espère que nous trouverons un peu plus de performance dans la voiture. Mais je ne m’attends pas à ce que nous réduisions soudainement l’écart avec McLaren."

Et il pense également que les restrictions sur les ailerons flexibles qui arriveront en Espagne ne seront pas suffisantes pour empêcher l’équipe de Woking de s’imposer : "Cela ne donnera pas huit dixièmes de secondes, ce qu’il y avait parfois à Miami."

Yuki Tsunoda explique que les évolutions de Red Bull ne seront pas miraculeuses : "Je ne sais pas exactement quelle performance ils espèrent obtenir, mais je ne pense pas que ce sera énorme. Malheureusement, je ne pense pas que cela amènera soudainement la voiture en première place. La différence que nous avons constatée à Miami [avec] McLaren est assez importante."

Néanmoins, l’essentiel est ailleurs pour le pilote japonais : "En ce qui me concerne, j’ai encore beaucoup de travail à faire pour combler l’écart et comprendre la voiture à 100 %. Je vais me concentrer sur ce point. Au moins, c’est une bonne occasion ce week-end de me rapprocher un peu plus de Max et de voir comment la voiture va se comporter."

"Il ne s’agit que de la cinquième course [avec] la voiture. Mon objectif... ce n’est pas un résultat, mais je veux comprendre ma voiture. Même si le rythme et la confiance augmentent lentement, je suis assez satisfait. C’est mieux que rien, j’en suis sûr, et je vais continuer à faire ce que je fais. J’espère que je serai proche de Max dès que possible et que j’aiderai l’équipe."