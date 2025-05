Alonso est ’optimiste’ pour Imola mais attend quand même ’des jours meilleurs’

Aston Martin F1 apporte ses premières évolutions ce week-end, à Imola. De quoi satisfaire Fernando Alonso, qui espère progresser et trouver davantage de performance par rapport aux six premières courses d’une saison qui a mal commencé.

"C’est une bonne nouvelle, pour la septième course du championnat on a notre première évolution sur la voiture, et nous sommes toujours optimistes quand quelque chose arrive de l’usine. Demain, nous dédierons la journée à l’évaluation du nouveau package et de ses forces en vue de samedi" a déclaré Alonso, qui reconnait attendre la saison prochaine avec impatience.

"Je suis très positif, 2026 sera une nouvelle opportunité pour nous avec de nouvelles règles, une nouvelle usine et Adrian Newey dans l’équipe. On aura tous les ingrédients pour une bonne saison mais on ne sait jamais tant qu’on n’a pas mis la voiture en piste."

Le double champion du monde reconnait qu’il est difficile de se concentrer à fond sur la saison en cours, durant laquelle il va devoir faire preuve de patience : "On doit d’abord se concentrer sur la saison en cours, qui est pour l’instant très difficile pour nous. Nous ne sommes pas assez rapides et nous devons améliorer nos performances."

"Même si l’on est positifs pour l’an prochain, que l’on voit de bons signes à l’usine avec la nouvelle soufflerie et de nouvelles personnes, on doit quand même courir chaque week-end avec une voiture qui n’est pas compétitive et qui ne sera pas trop développée. Il faut être patient, concentré et avoir la discipline de tout donner sur la voiture le samedi et le dimanche, mais être patient du lundi au jeudi et attendre des jours meilleurs."

Lance Stroll était en forme lors des dernières courses, au niveau de son équipier, ce qui reste peu glorieux en termes de résultats. Il arrive sur un circuit où il a fini dans les ppoints lors de ses trois dernières participations. Et il y était également imbattable en Formule 3.

"Oui. C’est un circuit que j’aime toujours retrouver. Il a beaucoup de caractère. C’est un de ces circuits à l’ancienne. C’est un endroit agréable à piloter et où j’ai toujours aimé courir, donc je suis content d’être de retour."

"Mais pour finir dans les points, il nous faut trouver plus de vitesse, plus de performance. Nous avons pris quelques points à Miami, ce qui était bien, mais c’était juste un coup du sort, avec la pluie et tout ça au Sprint, alors nous en avons profité. Mais nous ne sommes pas en mesure de marquer des points chaque week-end uniquement grâce à notre rythme. Nous devons viser la performance dans tous les domaines et continuer à attaquer."

"Nous n’arrivons tout simplement pas à réaliser les temps au tour que nous espérions, et c’est pourquoi nous sommes dans une situation délicate en ce moment. Nous verrons ce que donnent les évolutions."

"Naturellement, certains circuits conviennent mieux à la voiture que d’autres. Mais nous avons testé de nombreux circuits différents cette année et nous n’avons été extrêmement compétitifs sur aucun d’entre eux. Alors oui, nous verrons comment nous nous en sortirons ce week-end."