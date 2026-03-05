La nouvelle procédure de départ en F1 introduite dès le GP d’Australie

La Formule 1 mettra bien en place une procédure de départ légèrement modifiée ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Australie, la première manche de la saison 2026. Le directeur de course Rui Marques a confirmé l’introduction de ce nouveau protocole, destiné à répondre aux interrogations apparues lors des essais hivernaux.

Durant les essais de pré-saison, plusieurs équipes et pilotes ont en effet soulevé des préoccupations concernant la réaction des monoplaces au moment du départ. Le changement majeur provient de l’évolution des unités de puissance, notamment la suppression du MGU-H, un élément qui aidait auparavant le turbo à monter rapidement en régime.

Sans ce dispositif, les moteurs nécessitent désormais une approche différente au moment de s’élancer. Les pilotes doivent maintenir un régime moteur élevé pendant une période plus longue afin d’éviter le phénomène de turbo lag, c’est-à-dire un délai dans la délivrance de la pleine puissance du turbo au moment de l’accélération lorsque les feux s’éteignent.

Cette particularité a rapidement suscité des inquiétudes dans le paddock. Les pilotes positionnés en fond de grille disposent traditionnellement d’un laps de temps très limité pour se préparer au départ une fois qu’ils ont rejoint leur emplacement sur la grille.

Avec la nécessité de maintenir un régime moteur élevé pendant plusieurs secondes pour garantir une réponse optimale du turbo, certains craignaient que les derniers arrivés sur la grille soient désavantagés, voire qu’ils rencontrent des difficultés à s’élancer correctement lorsque la procédure de départ commence.

Pour répondre à ces préoccupations, la FIA avait expérimenté une solution lors des essais de Bahreïn. Une phase supplémentaire a été introduite dans la procédure : une fois que la dernière monoplace s’est immobilisée sur la grille, un panneau bleu clignotant est affiché pendant cinq secondes avant que la séquence traditionnelle des cinq feux ne débute.

Cette étape intermédiaire doit offrir à tous les pilotes un court moment supplémentaire pour stabiliser le régime moteur et se préparer au départ, tout en réduisant les risques de problème mécanique ou de démarrage lent.

La FIA a désormais décidé d’appliquer ce système dès ce week-end à Melbourne.

Dans ses notes officielles pour le Grand Prix d’Australie, Rui Marques précise ainsi la procédure :

"Pour assurer la conduite sûre et ordonnée de la compétition, une fois que toutes les voitures de F1 partant de la grille sont revenues sur la grille à l’issue du ou des tours de formation précédant la course, les panneaux lumineux de la grille de départ seront illuminés en bleu (clignotant) pendant 5 secondes et le panneau d’information sur le portique de départ affichera le message ’Pre-Start’, après quoi la séquence lumineuse définie à l’Article B5.7.2 du Règlement F1 de la FIA commencera."

L’objectif est d’éliminer toute inquiétude en matière de sécurité dans le cas où un pilote ne parviendrait pas à s’élancer correctement lorsque les feux s’éteignent.

Par ailleurs, la FIA a également précisé l’utilisation d’un autre élément technique introduit avec les monoplaces de 2026 : le Straight Mode, lié au nouveau système d’aérodynamique active.

Il a été convenu que ce mode, qui modifie la configuration aérodynamique de la voiture pour maximiser la vitesse en ligne droite, ne pourra être utilisé qu’après le virage 1 lors du premier tour de la course.

Cette restriction vise à éviter toute complication ou avantage excessif au moment du départ, alors que les équipes et les pilotes découvrent encore les subtilités de la nouvelle génération de monoplaces.