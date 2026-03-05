Hülkenberg attend les premières réponses pour Audi F1 ce week-end

Pour cette nouvelle ère technique en Formule 1, Nico Hülkenberg aborde la saison avec un projet inédit : celui d’Audi, qui entame un nouveau chapitre dans la discipline avec son propre ensemble châssis-moteur. Pour l’expérimenté pilote allemand, ce premier Grand Prix doit surtout permettre d’obtenir une première véritable lecture du potentiel de l’équipe.

"Nous allons le voir ce week-end. Nous allons obtenir une première lecture et des premiers repères," lance-t-il en conférence de presse ce jeudi à Melbourne, interrogé sur ses attentes.

Après des essais hivernaux encourageants, Hülkenberg estime que les bases sont là, même si beaucoup reste encore à faire.

"La pré-saison a été correcte. Je pense que nous avons fait de bons progrès. En même temps, il reste encore beaucoup de marge d’amélioration dans de nombreux domaines."

Cela s’explique notamment par la jeunesse du projet, en particulier sur le plan technique.

"C’est encore une jeune équipe, surtout du côté du groupe propulseur, évidemment, et nous sommes la seule équipe en F1 avec ce moteur. Nous apprenons donc moins vite que les autres de ce côté."

Le circuit de Melbourne pourrait également brouiller les cartes, après des essais réalisés à Bahreïn dans des conditions très différentes.

"Melbourne est un super circuit, très différent de Bahreïn, donc je pense que cela pourrait un peu mélanger les cartes. Ce circuit marquera surtout le premier véritable test en conditions de course pour ces nouvelles monoplaces. Nous le ferons pour la première fois à fond avec ces nouvelles voitures, les qualifications, et surtout la course dimanche. Je pense que cela pourrait être intéressant."

Au sein de l’écurie Audi, les ambitions restent mesurées pour cette première campagne complète. L’objectif principal est avant tout de progresser au fil des mois.

"Oui, je pense qu’il s’agit de progresser. Là où nous commençons est là où nous commençons, mais ensuite il faut grandir au fil de l’année, s’améliorer, travailler sur le package. Bien sûr, nous voulons être compétitifs, nous voulons marquer des points."

"Ce que cela signifie en chiffres, ce qu’il manque, nous ne le savons évidemment pas, puisque nous n’avons encore disputé aucun week-end de course. Mais je pense que la progression et la façon dont nous apparaîtrons tout au long de l’année, c’est très important."

Après une saison 2025 marquée par l’arrivée de nombreux rookies, certains imaginent que l’expérience pourrait peser davantage dans une saison aussi technique. Hülkenberg se montre plus nuancé.

"Nous allons le découvrir, je suppose. Mais je ne dirais pas que l’expérience… l’expérience est agréable à avoir, mais elle ne garantit rien. Il faut toujours trouver la pédale d’accélérateur, se sentir à l’aise et en confiance dans la voiture."

"Je pense qu’il s’agit surtout d’apprendre et de s’adapter rapidement dans ces premières phases de la saison où tout est encore si nouveau."

"La courbe d’apprentissage de chaque pilote et de chaque équipe va être énorme, donc je ne miserais pas simplement sur l’expérience en m’attendant à ce qu’elle règle tout pour soi."

Dans cette phase de découverte, la contribution des pilotes au travail technique pourrait s’avérer particulièrement importante.

"Le travail dans la voiture sera probablement similaire. On apprend en faisant, et ensuite, au fur et à mesure, il reste encore beaucoup d’inconnues, beaucoup de points d’interrogation. Mais en tant que pilote, on a toujours un rôle assez central et important dans la façon dont on fait les choses, dans la manière dont on opère, dans la façon dont on donne du retour à l’équipe, et dans la direction que l’on prend."

"Donc sans aucun doute, cela va être intense et ce sera chargé, et surtout ces premières courses seront probablement un peu plus intenses en termes de réunions, de debriefings, etc."