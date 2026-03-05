Gasly admet qu’Alpine F1 ne visera pas le titre mondial cette année

Pierre Gasly est raisonnablement confiant à l’aube de la saison 2026 de Formule 1, et alors qu’une ère nouvelle s’ouvre à la fois pour la catégorie reine, et à la fois pour son équipe. En effet, Alpine F1 a un nouveau moteur, et n’utilisera plus un bloc propulseur de Viry-Châtillon pour la première fois depuis 2015.

Le pilote français assure que l’ambiance est bonne, et que la satisfaction est globalement au rendez-vous, après un hiver durant lequel la fiabilité a été bonne, et la performance plutôt correcte pour le moment.

"L’humeur est bonne, nous sommes impatients, c’est le moment de l’année où tout le dur travail de l’hiver prend vie et où l’on peut voir les performances de chacun. Cette première course a plus d’inconnues que les autres années et je suis impatient" a déclaré Gasly.

"Je pense que nous sommes très satisfaits du moteur, il y a une confirmation à avoir dans la première course, car le règlement est complexe et on ne peut jamais en être certains. Mais le moteur Mercedes a toujours été bon et il devrait encore l’être."

"Sur le plan du châssis, on verra où on en est. On a vu qu’il y a clairement quatre équipes en tête, qu’on espère pouvoir affronter en cours d’année, mais nous n’y serons pas encore en début de saison. Et le plus important sera la course au développement, on devra être à l’avant de cela."

Mais il ne sait pas si Alpine sera en tête du peloton : "Nous n’avons pas encore vu les performances des autres équipes. Il y a quatre favorites, Haas est aussi très forte, et si c’est là où nous où sommes, nous en serons satisfaits. Mais le défi sera de rattraper le top 4 grâce au développement."

"Je pense que les quatre écuries de pointe seront nettement devant nous, et notre objectif sera de réduire cet écart le plus rapidement possible tout au long de l’année. Mais d’après ce que nous avons vu lors des essais, quatre écuries semblent clairement se démarquer, ce qui devrait bloquer les huit premières places pendant un bon moment."

"Est-ce à dire qu’il est impossible de les talonner de temps en temps ? J’espère que ce sera bientôt. Pour l’instant, je pense, de manière juste et objective, que l’objectif principal en début d’année sera de se démarquer du milieu de peloton."

Malgré ses déclarations cet hiver et en fin d’année dernière disant que l’année 2026 pourrait être celle du titre mondial et d’une lutte au plus haut niveau, Gasly admet que ce n’est pas encore possible pour Alpine.

"Ce ne sera pas pour cette année ! Mais à plus long terme, je pense que l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation va redistribuer les choses et offrir de nombreuses opportunités. L’expérience nous a montré que ces changements réglementaires majeurs peuvent réserver des surprises."

"Je pense que nous nous en sommes bien sortis. Bien sûr, comme toutes les équipes, nous aurions toujours pu faire mieux, mais je sais qu’il y a du travail à accomplir. Et comme je l’ai dit, le point de départ est une chose. Le plus important sera de veiller à progresser plus vite et mieux que les autres."

Colapinto a enfin fait une vraie pré-saison

Franco Colapinto a déjà effectué plus de l’équivalent d’une saison en Formule 1, mais il n’était jusque-là que remplaçant, et il a donc pour la première fois l’expérience d’une pré-saison complète, ce qui change les choses.

"Je me sens bien. Je suis plus en contrôle. Quand vous avez plus de compréhension du fonctionnement, que vous avez pu tester des choses, ça enlève une grande quantité de doutes, et arriver en course comme cela est une bonne étape" a déclaré Colapinto.

"C’est difficile de parler avant d’avoir couru car nous ne savons pas où les autres en sont. Mais pour ce qu’il en est de notre situation, on a fait au mieux, et on essaie de maximiser le potentiel par rapport aux situations qu’on a rencontrées, et on a beaucoup appris sur la voiture et le moteur."

La série Drive to Survive a montré des critiques acerbes de Flavio Briatore à son encontre l’an dernier, mais l’Argentin préfère garder de la distance avec ces attaques : "J’en ai entendu parler. Pour être honnête, je ne l’ai pas regardé. Je ne suis pas vraiment un grand consommateur de ce genre de choses."

"Surtout quand on pilote et qu’on est dans le paddock, on vit et on sait tout ce qui se passe. C’est un super spectacle, et il a attiré beaucoup de fans vers ce sport. Pour cela, nous sommes tous très reconnaissants envers toutes ces personnes supplémentaires qui sont devenues fans après avoir regardé la série."

"Flavio a toujours été d’une grande aide pour moi, à tous les niveaux. Il m’a offert une opportunité incroyable, et j’essaie d’en tirer le meilleur parti. Je ne sais même pas quand ça a été filmé, mais il avait probablement raison à ce moment-là, vous savez ? Quand il me crie dessus, il y a généralement une raison."

"C’est un grand leader, un grand homme d’affaires, il a connu un grand succès dans tous les secteurs où il a travaillé, et il sait tirer le meilleur de ses équipes. Parfois différemment des autres, mais c’est toujours une excellente source d’apprentissage."

"Et cela permet aussi de mieux comprendre comment gérer différentes situations. Il est très difficile pour les gens de saisir la pression que subissent tous les membres d’une équipe pendant une semaine de course. Ce ne sont pas seulement les pilotes qui subissent cette pression, et cela fait partie intégrante du sport, je suppose."