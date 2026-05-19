Audi F1 vise ’un week-end propre’ et sans problèmes au Canada

Audi F1 se prépare pour le Grand Prix du Canada de Formule 1, sur le circuit Gilles Villeneuve. Ce dernier fait partie des favoris chez les pilotes et les fans, car il est réputé pour son ambiance unique et un défi de pilotage complexe, qui peu de marge d’erreur. C’est aussi le troisième week-end de Sprint de la saison, et l’équipe vise à réaliser un week-end propre et à transformer ce format en points, puisqu’elle n’en a plus inscrit depuis Melbourne.

Nico Hülkenberg n’a toujours pas ouvert son compteur cette année, et il aura à cœur de faire mieux, en espérant que la fiabilité ne s’en mêle pas, car l’Allemand a été lourdement accablé par des problèmes.

"Montréal est toujours un excellent événement où revenir, c’est un circuit emblématique et l’atmosphère autour de la ville et du circuit en fait un week-end vraiment agréable. Après Miami, le principal pour nous est de nous réinitialiser rapidement et de réaliser un week-end globalement plus propre" a déclaré Hülkenberg.

"Nous savons que nous avons le potentiel de bien faire, mais il s’agit de performer du début à la fin de l’événement. Les événements Sprint rendent toujours les choses plus frénétiques, il sera donc important de renforcer notre confiance dès le début du week-end et de progresser à partir de là."

Gabriel Bortoleto espère se sentir rapidement à son aise dans la R26 : "J’ai hâte de retourner au Canada. Montréal a tendance à offrir de très bonnes courses et l’ambiance qui l’entoure, tant sur la piste que dans la ville, en fait toujours un week-end spécial pour les pilotes comme pour les fans."

"Ayant couru ici l’année dernière, je sais pertinemment à quel point il est important d’être à l’aise avec la voiture immédiatement, d’autant plus qu’il s’agit d’un événement Sprint. Notre objectif est de tout assembler plus proprement que lors de la dernière manche et de maximiser le temps dont nous disposons sur la piste dès le début du week-end."

Allan McNish, le directeur de la compétition de l’équipe, fait le point sur les défis qui entourent ce week-end, entre une piste piégeuse et froide, et un week-end très chargé. L’Ecossais espère néanmoins rebondir.

"Le Canada est toujours un week-end excitant, mais exigeant, cette piste ne laisse pas beaucoup de place aux erreurs et il est important d’être affûté dès la toute première séance. Miami a été un événement difficile pour nous, mais nous savions qu’il y aurait des week-ends compliqués en cours de route pour notre première saison" note McNish.

"Nous devons peaufiner quelques aspects et bien dérouler notre week-end de course si nous voulons maximiser notre vitesse et notre potentiel. Les week-ends de Sprint mettent encore plus l’accent sur la préparation et l’exploitation maximale de tout le temps de piste, il est donc important que nous maximisions chaque tour disponible lors de l’unique séance d’essais du vendredi."

"C’est aussi une bonne chose de retrouver la F1 Academy ce week-end. Emma a pris un très bon départ cette saison à Shanghai, la saison sera longue, mais ce sera une autre bonne opportunité pour elle de capitaliser sur sa bonne ouverture et de continuer à pousser à l’avant."