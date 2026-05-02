Gasly a signé ’le meilleur résultat possible’ lors du Sprint de Miami
Le pilote Alpine F1 n’est toutefois pas entièrement satisfait
Pierre Gasly a terminé huitième du Sprint de Miami, ce qui lui permet d’inscrire un point. Le pilote Alpine F1 a déjà l’assurance d’un quatrième week-end consécutif avec des points marqués, grâce à cette bonne performance.
Le Français est heureux de signer de bons résultats, surtout avec un départ qui lui a permis de dépasser son équipier Franco Colapinto, ainsi qu’Isack Hadjar. De là, il n’a plus quitté cette huitième place jusqu’au drapeau à damier.
"Pas vraiment, mais je suis content car on a réussi à aller chercher cette huitième place. Sur le papier on savait que ce serait le meilleur résultat possible. J’ai réussi à prendre un bon départ et me positionner, mais après ça a été une course solitaire" a déclaré Gasly.
S’il se montre toujours frustré par sa voiture, c’est parce que les performances en sortie de virage sont toujours insuffisantes, comme hier : "J’ai toujours beaucoup de difficultés avec la motricité, donc on va essayer d’améliorer ça cet après-midi."
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