Gasly a signé ’le meilleur résultat possible’ lors du Sprint de Miami

Pierre Gasly a terminé huitième du Sprint de Miami, ce qui lui permet d’inscrire un point. Le pilote Alpine F1 a déjà l’assurance d’un quatrième week-end consécutif avec des points marqués, grâce à cette bonne performance.

Le Français est heureux de signer de bons résultats, surtout avec un départ qui lui a permis de dépasser son équipier Franco Colapinto, ainsi qu’Isack Hadjar. De là, il n’a plus quitté cette huitième place jusqu’au drapeau à damier.

"Pas vraiment, mais je suis content car on a réussi à aller chercher cette huitième place. Sur le papier on savait que ce serait le meilleur résultat possible. J’ai réussi à prendre un bon départ et me positionner, mais après ça a été une course solitaire" a déclaré Gasly.

S’il se montre toujours frustré par sa voiture, c’est parce que les performances en sortie de virage sont toujours insuffisantes, comme hier : "J’ai toujours beaucoup de difficultés avec la motricité, donc on va essayer d’améliorer ça cet après-midi."