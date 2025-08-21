La hiérarchie des moteurs 2026 ’n’est pas claire’ selon un ingénieur de Haas F1

Jonathan Heal, ingénieur en chef adjoint chez Haas F1, s’inquiète comme beaucoup de monde dans le paddock des écarts qu’apporteront les nouveaux moteurs l’an prochain. Selon lui, la hiérarchie 2026 pourrait être une loterie, même s’il s’interroge sur les écarts que créeront les règles de l’an prochain.

"Il y a beaucoup d’inconnues du côté des moteurs et probablement un peu de crainte par rapport à ce qui s’est passé en 2014" a déclaré Heal. "Les règlements changent complètement. On ne sait pas encore exactement où se situeront les différents moteurs et s’il y aura une domination importante dans ce domaine."

L’ingénieur confirme que les écarts creusés par les différences de performance du côté des moteurs pourraient être bien plus importants que ceux qui découlent de l’aérodynamique. Il espère toutefois voir des différences limitées entre les cinq blocs propulseurs qui seront présents.

"Si Mercedes parvient à faire, ou si quelqu’un parvient à faire quelque chose de similaire à ce que Mercedes a fait en 2014, le gain de temps que vous pouvez obtenir grâce au moteur est plus important que celui que vous pouvez obtenir grâce au développement aérodynamique."

"Dans ce cas, tout pourrait se jouer là-dessus ou sur les pneus. Pour l’instant, ce n’est pas clair, car nous ne connaissons pas exactement le classement des moteurs. Une fois que cela sera plus clair, il sera plus facile de se prononcer. Mais j’espère que ce ne sera pas le cas."