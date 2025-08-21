Pourquoi Sauber F1 n’a pas ’identifié ses problèmes plus tôt’

Sauber F1 a mis plus de temps que prévu à faire des progrès après voir raté sa monoplace en 2024, notamment à cause d’un manque de technologies. James Key, le directeur technique, explique comment le team a en revanche parfaitement réussi son package du retour en Europe cette saison.

"Ces voitures étaient déjà assez bien développées l’année dernière" a déclaré Key. "Cette année, c’est encore plus vrai. Si vous n’avez pas confiance dans le bon fonctionnement des détails, vous pouvez facilement dépasser vos objectifs."

"Il était déjà clair que nous étions sur la bonne voie pour résoudre nos problèmes concernant notre voiture de 2024, mais cela a simplement pris beaucoup de temps. Il y a quelques technologies que nous n’avons pas encore mises en œuvre dans la soufflerie."

"Mais les grandes équipes l’ont fait, comme la technologie de mesure PIV (particle image velocimetry), qui peut être utilisée pour déterminer la vitesse d’écoulement spécifiquement sous la voiture. Cela nous aurait aidés à identifier ce problème plus tôt."

Et de révéler que les erreurs passées étaient dues au simulateur : "Nous avons obtenu deux fois plus que ce que nous attendions en termes de gain d’appui aérodynamique, ce qui était très positif sur le circuit. En conséquence, notre voiture était plus stable dans le simulateur avant la saison qu’elle ne l’était sur la piste."

"C’est pourquoi nous étions satisfaits de notre produit initial. Bon nombre des décisions qui nous ont menés dans la mauvaise direction étaient dues au fait que le simulateur nous avait mis sur la mauvaise voie. Comme la voiture est désormais très régulière et stable, les pilotes ont tout simplement plus confiance. Ils ont l’impression de pouvoir tout faire avec."

Alors que toutes les équipes préparent un changement de règlement l’an prochain, Key rappelle que pour le team de Hinwil, il y aura un nouveau moteur et un nouveau nom : "La saison 2026 verra le plus grand changement de règlement jamais vu. Tout sera différent."

"Pour nous, cela va encore plus loin. Nous deviendrons une équipe d’usine avec une nouvelle identité. Audi s’engage dans ce championnat avec beaucoup d’engagement, d’attention et de confiance envers cette équipe. C’est fantastique pour nous, mais c’est aussi une responsabilité" poursuit l’ingénieur, expliquant comment le travail s’organise désormais en deux usines.

"Le département moteurs de Neubourg et le groupe châssis de Hinwil travaillent en étroite collaboration dans une ambiance conviviale. Cela aide d’avoir la possibilité de résoudre les problèmes rapidement. Toutes les décisions communes sont prises sur la base des performances. C’est un monde complètement différent."