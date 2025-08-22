La FIA indique que Bottas devra finalement purger sa pénalité

Valtteri Bottas risque toujours une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour son retour en Formule 1 prévu l’an prochain, malgré une modification du règlement qui a désormais pour effet de rendre caduques des sanctions similaires.

Le Finlandais avait été sanctionné lors du Grand Prix d’Abu Dhabi l’an dernier suite à une collision avec Kevin Magnussen.

La décision des commissaires sportifs prévoyait une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour la prochaine course à laquelle le pilote participera.

Ayant perdu son baquet chez Sauber pour cette saison et étant passé chez Mercedes F1 comme réserviste, Bottas n’a pas encore eu l’occasion de purger sa pénalité.

Cependant, alors qu’il devrait faire son retour en F1 avec Cadillac en 2026, la question de la pénalité de Bottas redevient d’actualité, notamment suite à une récente modification du règlement publiée par la FIA.

Un règlement révisé concernant la liste des sanctions possibles pouvant être infligées par les commissaires a été modifié afin de fixer un délai pour la pénalité sur la grille de départ, comme nous vous le rapportions en primeur il y a presque deux semaines (à lire ici).

Le nouveau règlement stipule que les sanctions seraient appliquées lors du prochain Sprint ou de la prochaine Course à laquelle le pilote participe au cours des douze mois suivants.

Il a donc été suggéré que ce changement éviterait à Bottas de purger sa pénalité d’Abu Dhabi à Melbourne en 2026.

Cependant, cette affirmation est inexacte selon la FIA car les modifications apportées au règlement ne signifient pas que les décisions prises en vertu de l’ancien règlement sont annulées ou modifiées.

La pénalité des commissaires ayant déjà été imposée et publiée, il est entendu qu’aucune procédure réglementaire ne permet son annulation.

Un porte-parole de la FIA a déclaré : "actuellement, la pénalité est maintenue, car il n’existe aucun mécanisme permettant de modifier rétroactivement la pénalité appliquée en vertu de la réglementation en vigueur à l’époque."

"Le changement de réglementation [pour 2026] vise à éviter que des situations anormales similaires ne se reproduisent."

Ainsi, dans le cas improbable où Jenson Button reviendrait, il aurait toujours une pénalité de trois places sur la grille de départ à purger pour avoir provoqué une collision avec Pascal Wehrlein au Grand Prix de Monaco 2017. Idem pour Robert Shwartzman qui a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ au Grand Prix du Mexique l’an dernier pour avoir ignoré les drapeaux jaunes lors des Libres 1 pour Sauber.