La FIA réprimande Piastri pour non respect des drapeaux jaunes

Oscar Piastri a appris son sort après avoir été convoqué par les commissaires de la FIA lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le pilote McLaren a été convoqué pour une infraction au drapeau jaune lors des EL2 à Bakou. Le panel des commissaires a constaté qu’un drapeau jaune avait été déployé au poste 1.2 et un feu vert au poste 1.3.

Piastri avait en réalité dépassé le poste de commissaire 1.2 et était techniquement sous drapeau jaune jusqu’à ce qu’il atteigne le poste 1.3, mais il n’a pas vu le drapeau jaune.

Le drapeau jaune a ensuite été retiré moins d’une seconde après l’apparition du feu vert. Les commissaires ont décidé que, malgré une infraction au règlement, seule une réprimande, la première de la saison pour Piastri, était la sanction appropriée.

Piastri échappe donc à une pénalité qui va normalement de 3 à 5 places sur la grille de départ.