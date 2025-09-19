Williams F1 hésite entre tendres et médiums à Bakou

Neuvième et onzième temps du jour en Libres 2 à Bakou pour les pilotes Williams F1 : l’équipe de Grove démarre dans le bon paquet son week-end au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

C’est Alex Albon qui a été le plus rapide à bord de la FW47 et il s’est focalisé sur l’évaluation des pneus (ultra) tendres de Pirelli, les C6, sur ce tracé urbain très rapide.

"Aujourd’hui, il s’agissait d’apprendre le comportement de ces pneus très tendres. La première chose à faire était de maîtriser notre programme pour ce week-end et d’essayer de trouver le juste milieu entre ce qui est optimal pour la voiture et ce qui est optimal sur un tour."

"Je pense que nous sommes dans un bon rythme actuellement, je suis satisfait de la voiture et de l’équilibre. J’aimerais cependant que le temps reste sec pour le reste du week-end. S’il pleut ou qu’il fait mauvais demain, cela nous placera dans une situation un peu plus incertaine, mais en même temps, cela pourrait nous rendre encore plus rapides."

"Dans l’ensemble, je pense que nous avons eu un bon rythme dès les EL1 et que nous l’avons maintenu en EL2."

Carlos Sainz, 11e temps, estime que "la journée a été intéressante pour nous aujourd’hui."

"Les EL1 ont été assez chaotiques et nous avons été constamment surpris par des drapeaux jaunes."

"Les EL2 ont en revanche été une meilleure séance et je suis satisfait de nos longs relais. Nous semblons à nouveau avoir des difficultés avec le composé plus tendre, nous devons donc continuer à chercher quelque chose de plus pour les qualifications."

"Je pense que demain, les pneus tendres et médiums seront extrêmement proches, nous pourrions donc voir des approches différentes et cela pimentera les choses en qualifications."