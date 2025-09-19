Un ’vendredi classique’ pour Bortoleto et Hülkenberg à Bakou

Sauber F1 a connu une première journée prometteuse en Azerbaïdjan, malgré une 15e et une 18e places au terme de la journée. Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg se sont familiarisés avec la piste, recueillant des données importantes qui permettront aux ingénieurs d’affiner les réglages avant les qualifications.

La séance qualificative de demain, avec le risque de drapeaux jaunes et l’aspiration qui joue un rôle important sur la ligne droite finale de plus de 2 kilomètres, sera un test intéressant pour l’équipe, qui semble l’aborder avec confiance.

"Dans l’ensemble, ce fut une journée correcte, malgré des conditions difficiles. Plusieurs pilotes sont sortis de piste, cela m’est arrivé à deux reprises également, mais cela fait partie des risques lorsque l’on repousse les limites" a noté Bortoleto.

"Le point positif, c’est que nous en avons beaucoup appris sur nos limites, ce qui nous donne une base solide sur laquelle nous appuyer avant les qualifications. Je suis confiant quant au travail que nous pouvons accomplir ce soir et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons réaliser demain" a conclu le Brésilien.

"Ce fut un vendredi classique, sans rien d’extraordinaire. Nous avons suivi notre programme, en nous concentrant sur la compréhension de la manière d’optimiser l’équilibre de notre voiture et sur les points à améliorer" a déclaré de son côté Hülkenberg.

"Au vu des temps au tour, il reste encore du travail à faire, mais dans l’ensemble, c’est une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Il s’agit maintenant de peaufiner les réglages avant les deux prochains jours."