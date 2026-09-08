La FIA ne veut pas précipiter une décision sur les derniers Grands Prix

Alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient continue de faire planer une incertitude sur la fin de saison 2026 de Formule 1, la FIA ne souhaite pas encore tirer de conclusions hâtives. Les deux derniers Grands Prix, prévus au Qatar et aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi, restent sous surveillance après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et les représailles qui ont suivi. Mohammed Ben Sulayem assure toutefois que l’instance dirigeante ne modifiera pas ses plans tant que cela ne sera pas nécessaire.

Le président de la FIA estime pour l’heure qu’il n’y a aucune raison de bouleverser le calendrier. Interrogé par l’Associated Press, Ben Sulayem a décrit la situation comme un fonctionnement "normal" pour l’instance dirigeante et assuré : "Nous ne changeons rien tant que nous n’y sommes pas obligés."

Le statut des deux dernières manches de la saison, au Qatar puis à Abu Dhabi, est devenu encore plus incertain après le début des bombardements américains et israéliens contre l’Iran plus tôt cette année. Une série de frappes de représailles a ensuite touché plusieurs endroits de la région, faisant planer des interrogations sur la capacité de la Formule 1 à maintenir ses deux rendez-vous de clôture.

Un cessez-le-feu avait été conclu en juin, mais les hostilités n’ont pas totalement cessé depuis. Les deux camps ont procédé à de nouvelles frappes, même si celles-ci ont été nettement moins importantes que lors du déclenchement initial des combats.

Face à cette situation, la Formule 1 a déjà envisagé des solutions de repli. Stefano Domenicali, PDG de la F1, avait notamment indiqué que les deux dernières manches pourraient être déplacées en Europe si les circonstances l’exigeaient. Ben Sulayem appelle toutefois à la prudence, notamment en raison de son expérience de la région.

"Étant originaire de cette partie du monde, nous ne pouvons pas nous précipiter et simplement dire : ’C’est terminé, nous annulons’, puis faire marche arrière," a-t-il expliqué.

La priorité de la FIA reste néanmoins la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les Grands Prix. Le président de l’instance assure qu’aucun risque ne sera pris avec les membres du personnel, les pilotes ou les équipes, tout en soulignant que les autorités locales auront également leur mot à dire.

"Allons-nous permettre à nos employés, à notre personnel, aux pilotes ou aux équipes de prendre des risques ? Non, bien sûr que non. Nous ne le ferons pas. Mais nous devrons également écouter les gouvernements et le promoteur local," a déclaré Ben Sulayem.

La situation est d’autant plus surveillée que le championnat du monde d’Endurance de la FIA a déjà renoncé à ses projets de course au Qatar cette année. La manche d’ouverture prévue en mars sur le circuit international de Losail avait dans un premier temps été reportée au mois d’octobre, avant d’être finalement annulée deux mois plus tard. Le WEC a également abandonné son projet de courir à Bahreïn en novembre.

La Formule 1 a elle-même déjà dû modifier son calendrier 2026 en raison de la situation dans la région. Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, initialement programmés en avril, ont été annulés. À leur place, la discipline organisera le mois prochain un événement baptisé "Grand Prix de Bahreïn en Malaisie", sur le circuit de Sepang.

Pour l’heure, aucun changement n’est donc prévu concernant les deux dernières manches. La F1 doit cependant clarifier sa position prochainement. Domenicali a indiqué que la discipline communiquerait ses plans concernant la fin de saison à la mi-septembre.

Selon nos informations c’est le circuit d’Imola qui organisera la finale de la F1 en cas d’annulation du Qatar et Abu Dhabi, ce qui serait un beau cadeau pour le héros local de l’étape, Kimi Antonelli, en passe de remporter son premier titre de champion du monde à l’âge de 20 ans.