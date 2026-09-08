Russell sifflé à Monza, ’un malaise’ qui a ’un peu gâché’ la victoire d’Antonelli

La victoire de Kimi Antonelli à Monza a déclenché une immense fête en Italie. Parti de la 19e position après les pénalités liées aux changements d’éléments de son unité de puissance, le pilote Mercedes a réalisé une remontée spectaculaire pour s’imposer devant son équipier George Russell, parti depuis la première ligne. Mais si Antonelli a été porté en triomphe par le public italien, une partie des spectateurs s’en est prise à Russell, notamment en le sifflant lors des célébrations sur le podium.

Le jeune Italien est devenu en quelques mois un véritable héros national et les tifosi ont célébré son succès comme s’il s’agissait d’une victoire de Ferrari, malgré le fait que Mercedes soit l’équipe victorieuse. Pour Ralf Schumacher, cette ferveur ne justifie toutefois pas les réactions hostiles envers Russell.

"Bien sûr, les émotions sont fortes chez les Italiens, cela ne fait aucun doute, mais cela n’a pas sa place dans le sport," a déclaré l’ancien pilote de Formule 1.

"Les tifosi ont adopté Antonelli," a-t-il expliqué. "C’est leur héros national, alors ils acceptent facilement que Ferrari ne gagne pas."

"Je n’ai pas vu beaucoup de différence dans les célébrations par rapport à une victoire de Ferrari."

Mais cette identification très forte entre le public italien et Antonelli a également produit un effet inverse lorsqu’il s’est agi de son équipier. Russell est devenu, aux yeux d’une partie des spectateurs, celui qui se dressait face au nouveau héros national dans la course au titre.

"Ils pensent que si quelqu’un est le rival d’Antonelli, alors il est aussi notre ennemi, et c’est injuste."

"C’était très personnel envers quelqu’un qui est simplement l’équipier et le principal rival de leur nouveau héros dans la lutte pour le championnat. Un malaise selon moi et cela a même un peu gâché le podium de Kimi qui aurait pu être très beau du début à la fin."

George Russell, de son côté, n’a pas souhaité dramatiser l’accueil qui lui a été réservé. Le Britannique sait qu’il évoluait dans le pays de son équipier et que la popularité exceptionnelle d’Antonelli pouvait naturellement influencer l’ambiance autour du circuit.

"Quand vous courez dans le pays de quelqu’un d’autre, c’est quelque chose auquel il faut s’attendre," a déclaré Russell.

"Alors oui, j’ai simplement pris ça avec un sourire en coin."

La défaite sportive, en revanche, a suscité des analyses nettement plus sévères. Car si Russell a été pris pour cible par une partie du public, c’est surtout le scénario du Grand Prix qui a donné matière à débat : Antonelli est parti 19e et a finalement devancé son équipier, qui s’élançait depuis l’avant de la grille.

David Coulthard a ainsi qualifié de "gênante" pour Russell l’image d’Antonelli remontant depuis la 19e place pour battre un équipier qui était parti en première ligne.

Nico Rosberg, ancien équipier de Lewis Hamilton chez Mercedes et lui-même champion du monde, a également décrit cette situation comme une "défaite brutale". L’Allemand a expliqué qu’il aurait personnellement trouvé extrêmement difficile, sur le plan mental, d’accepter qu’un équipier parti du fond de la grille puisse remonter jusqu’à la victoire.

Les critiques portent donc davantage sur le résultat sportif de Russell. Le Britannique, qui conserve un objectif majeur dans la lutte pour le titre, doit désormais composer avec un Antonelli qui semble prendre de plus en plus d’ampleur.

La dynamique du jeune Italien ne s’est d’ailleurs pas ralentie après son triomphe à Monza. Dès le début de la semaine, Antonelli s’est rendu directement à une journée de karting avec son équipe Mercedes, malgré la fatigue accumulée après son incroyable remontée.

"Je suis vraiment fatigué, je suis assez épuisé, mais on ne peut pas dire non au karting," a-t-il déclaré.

Cette réponse illustre également l’état d’esprit qui l’a animé durant son Grand Prix à domicile. Parti de la 19e place, Antonelli aurait pu être tenté de gérer sa course une fois revenu dans le groupe de tête et de se contenter de la deuxième position derrière Russell. Il affirme pourtant n’avoir jamais envisagé cette possibilité.

"Jamais ! Je ne pouvais pas m’empêcher d’essayer de gagner."