Un promoteur veut amener la F1 en Afrique du Sud dans 5 ans, un nouveau circuit prévu

L’Afrique du Sud ne renonce pas à son objectif d’accueillir un Grand Prix de Formule 1, mais peut-être pas à Kyalami comme c’était espéré jusqu’ici. En effet, un consortium, Blue Mountain Racing, a pour ambition d’implanter la discipline sur un nouveau circuit dont le coût est estimé à 370 millions d’euros dans le Swartland, au Cap-Occidental, et les promoteurs rêveraient de convaincre également le MotoGP d’y courir.

Plusieurs tentatives ont été faites pour ramener la Formule 1 en Afrique du Sud, menées par le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie. Mais la F1 n’a jamais voulu faire confiance au promoteur de l’événement qui aurait dû se situer à Kyalami (photo en bas), qui semblait trop fragile financièrement.

Mais un nouveau promoteur, Blue Mountain Racing (BMR), a confirmé son intention de développer une infrastructure de classe mondiale dans le Swartland, à environ une heure du Cap, qui pourrait accueillir à la fois la Formule 1 et le MotoGP.

Le projet est une initiative financée par des fonds privés et vise l’année 2031 comme début au calendrier. BMR est composé de chefs d’entreprise sud-africains, de spécialistes et de passionnés de sports mécaniques, et est présidé par Neil Froneman.

"La Formule 1 moderne ne se construit plus autour des seuls circuits. Sous Liberty Media, la discipline est devenue une propriété de divertissement mondiale comprenant 24 événements par an, chacun ancré dans une ville que le monde souhaite déjà visiter" a déclaré Froneman.

"Le Swartland est devenu un choix sud-africain inattendu mais évident. Il dispose de l’espace et de la capacité de service requis pour un projet de cette envergure, ainsi que d’un gouvernement local déterminé à aider les promoteurs potentiels et à faire un effort supplémentaire pour attirer des investissements dans ses villes."

BMR a déclaré avoir établi un premier contact avec la Formule 1 et le MotoGP et être en discussions avec le gouvernement national et provincial pour amener les deux catégories reines auto et moto à l’avenir.

"La piste et les développements polyvalents associés permettront également d’éviter les perturbations et les désagréments pour les résidents, ainsi que les coûts publics importants, associés aux circuits urbains, ce qui rend une telle proposition infaisable pour une ville comme Le Cap."

"Cette proposition crée une situation gagnant-gagnant, étant donné sa proximité avec Le Cap, l’une des destinations touristiques les plus reconnues et populaires au monde. Le Cap est desservi par un aéroport international doté de liaisons directes avec l’Europe, les États-Unis et le Golfe, ainsi que par un accès ferroviaire et un port voisin pour les navires de croisière."

"Elle offre une hospitalité de classe mondiale, possède un bilan avéré dans l’organisation de grands événements internationaux et se déroule sur fond de montagnes, d’océan et de vignobles emblématiques qu’aucun architecte de circuit ne pourrait jamais fabriquer."

L’annonce, faite lors du petit-déjeuner annuel du maire du Swartland, a attiré le premier ministre par intérim Tertius Simmers, le ministre du Cap-Occidental Anton Bredell et le maire du Swartland Harold Cleophas. Et il a été annoncé que le terrain a déjà été acheté pour envisager ce circuit.

"Nous avons passé les six à neuf premiers mois à identifier un site qui respecterait les exigences de la Formule 1. Il doit se trouver à moins de 30 minutes d’un aéroport international. Il faut de l’espace. L’un des problèmes avec Kyalami est qu’il est enclavé. Nous avons acquis 600 hectares avec un magnifique décor."

"C’est dans le Swartland. Notre propriété est juste à côté de Kalbaskraal, ce qui est également très important car lorsque l’on regarde le nombre d’opportunités d’emploi qu’une entreprise de ce type génère, et nous parlerons de l’entreprise, ce n’est pas seulement une piste de course, on a besoin d’un accès à la main-d’œuvre."

"Ainsi, lorsque l’on rassemble tout cela, nous avons pu positionner ce circuit probablement là où, en tant qu’architecte de circuit, on ne peut pas le concevoir ; cela vient avec le territoire. Nous sommes donc très satisfaits du positionnement."