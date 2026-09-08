Williams F1 aurait pu ’marquer des points’ avec un meilleur timing à Monza

Williams F1 a encore connu un week-end difficile en Italie, avec un passage en Q2 de justesse, un départ depuis le fond de grille, et deux arrivées aux 13e et 17e places pour Carlos Sainz et Alex Albon. James Vowles, le directeur de l’équipe, a préféré voir une course rassurante plutôt que noter à nouveau le manque de rythme de la FW48, qui continue de gâcher la saison de la structure de Grove.

Le Britannique s’est félicité de voir le rythme de ses pilotes pendant cette course, et il est convaincu que sans un début de course compliqué, ses pilotes auraient pu finir plus haut dans la hiérarchie, voire terminer dans le top 10 selon lui.

"C’était encourageant de constater que nous avions le rythme nécessaire en course pour remonter dans le classement. Nous avons perdu quelques positions dans les premiers tours avant le nouveau départ, ce qui a peut-être compromis nos chances de marquer des points à Monza" a déclaré Vowles.

"Toutefois, cette course nous a fourni de nouvelles indications sur les domaines à explorer. Nous allons continuer à travailler avec acharnement et rigueur pour gagner en performance."

"Carlos a livré une belle course du début à la fin ; c’est sans doute le meilleur résultat que nous pouvions espérer après le nouveau départ. Quant à Alex, il a affiché un rythme solide tout au long de la journée."

Mais après ses pénalités sur la grille, le Thaïlandais a aussi subi un arrêt au stand sous drapeau vert : "Nous ne pouvions pas le faire rentrer aux stands pendant la période de VSC sans perdre trop de temps."

"Nous avons donc dû le laisser en piste jusqu’au bout. Cependant, nous avons détecté des vibrations inquiétantes à l’avant gauche et, comme nous ne jouions pas les points, la priorité était alors de s’assurer qu’il n’y aurait pas de problème majeur."

Enfin, Vowles en a profité pour saluer la victoire de Kimi Antonelli, qui a réussi une des remontées les plus impressionnantes de la F1 moderne pour aller chercher un succès devant son public.

"Félicitations à Kimi : remonter du fond de grille jusqu’aux avant-postes est une performance impressionnante. Nous attendons maintenant avec impatience le rendez-vous de Madrid, dans quelques jours seulement."