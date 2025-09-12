La FIA explique pourquoi elle discute déjà des moteurs F1 pour 2030

Nikolas Tombazis, directeur monoplace de la FIA, a expliqué pourquoi des discussions exploratoires sur les futures réglementations potentielles relatives aux moteurs de F1 ont déjà commencé, suite au report d’une réunion cruciale prévue cette semaine à Londres.

Une réunion entre les constructeurs de moteurs et la FIA était prévue le jeudi 11 septembre, mais elle a été reportée à une date ultérieure, car il est désormais prévu que les moteurs hybrides de F1 2026 suivent un cycle réglementaire complet.

"Le règlement suit un cycle de cinq ans et, par conséquent, je pense que toute modification doit faire l’objet d’un très large consensus" a expliqué Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA. "Oui, il y a eu des discussions sur d’éventuels changements pour 2029, et celles-ci ont impliqué les motoristes."

"La raison pour laquelle la réunion a été reportée, c’est qu’il est apparu qu’il n’y aurait pas suffisamment de consensus, et, clairement, il serait inapproprié de forcer les choses alors que des gens ont réalisé des investissements importants dans un certain cycle réglementaire. Cela dit, la discussion sur ce que sera l’avenir reste bien sûr ouverte."

Le fait que de telles discussions aient lieu avant même que les nouveaux groupes propulseurs n’aient roulé pour la première fois pourrait donner l’impression d’un manque de confiance dans la solidité du produit une fois la saison 2026 de F1 lancée.

Mais Tombazis a expliqué que cela tient davantage à la durée nécessaire pour élaborer un cadre réglementaire, ce qui a poussé la FIA à engager ces discussions aussi rapidement : "Parce que la conception d’un groupe propulseur est un processus très long et très chronophage."

"Cela ne veut en aucun cas dire que 2026 ne sera pas à la hauteur ou autre, mais ce que nous aurons dans le futur est quelque chose qui doit être posé sur la table assez tôt pour permettre ensuite aux gens de planifier leurs investissements."

"N’oubliez pas que nous avons aussi un plafond budgétaire. Il y a une limite aux ressources et à l’argent que les gens peuvent dépenser. Donc toute discussion sur un quelconque changement futur doit également prendre en compte tous ces investissements à très long terme que les gens réalisent."

"Le moment pour discuter des futures réglementations ne peut pas être repoussé indéfiniment, et c’est pourquoi cela donne l’impression qu’on parle de changement avant même que cela ne commence. C’est purement une question de timing."

Sauf circonstances imprévues, le plan actuel prévoit que les règlements à venir resteront en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2030. La formule moteur étant en théorie une page blanche, le même principe s’appliquera-t-il au règlement châssis qui l’accompagnera ?

Il est simplement trop tôt pour le dire, a indiqué Tombazis, même s’il a laissé entendre qu’une logique de simplification pourrait également être une priorité importante : "Je ne veux pas préjuger des voitures futures, car le moteur et le châssis doivent être conçus dans un même ensemble de philosophie, d’objectifs et de cibles de performance."

"Donc je ne veux pas anticiper cela, mais l’objectif est que la Formule 1 continue de réduire les coûts dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers ou partir du principe que les coûts seront toujours là. Il faut avancer dans cette direction de toute façon."