McLaren F1 a pris une décision après la polémique de la consigne de Monza

Oscar Piastri a révélé aujourd’hui que McLaren F1 avait déjà "traité le problème", en ayant eu à l’usine de très bonnes discussions concernant leur échange de pilotes controversé au Grand Prix d’Italie.

McLaren a fait la une des médias à Monza en ordonnant à Piastri de concéder la deuxième place à son équipier et rival pour le championnat, Lando Norris, en fin de course, après un arrêt au stand lent du Britannique qui l’a relégué derrière Piastri.

Piastri a d’abord remis en question la consigne d’équipe, mais s’est plié à la pression et a terminé troisième, son avance au championnat sur Norris étant réduite à 31 points à huit courses de la fin.

Après la course, les deux pilotes McLaren ont estimé que l’échange avait été équitable parce que McLaren avait garanti que l’ordre serait le même après les arrêts de chaque pilote. Mais la question d’un incident de course comme un arrêt lent pour l’un des pilotes n’avait pas été tranchée dans les fameuses règles de course internes à l’équipe.

McLaren avait indiqué que la question serait discutée à huis clos alors que beaucoup de consultants et certains pilotes comme Max Verstappen estiment qu’un incident comme un arrêt manqué ne doit pas être compensé.

"Nous avons eu de très bonnes discussions cette semaine à l’usine sur ce qui s’est passé, sur ce qui peut être clarifié et amélioré," a déclaré Piastri.

"C’est toujours un processus d’apprentissage, je suppose. Le problème est traité."

Quelle est donc la décision ? McLaren a-t-elle eu raison de compenser son erreur aux stands ?

"Je n’ai pas le droit de dévoiler nos discussions, vous le comprendrez. Mais oui, au final, je sais que l’équipe aura mes intérêts à cœur."

"Au final, je veux protéger cela, car je ne peux pas réussir sans la réussite de l’équipe. C’est donc très important pour moi de protéger cela."

En premier lieu, Piastri avait refusé la consigne à la radio, avant de s’y plier. Interrogé sur son intention d’adopter une approche plus impitoyable pour remporter le titre mondial, Piastri a répondu : "Pas au détriment de la réussite future. Certainement pas."