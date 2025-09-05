Breaking news : la FIA abandonne le projet de retour aux V8 en F1 dès 2029
Ben Sulayem n’a pas été suivi dans son calendrier
Le retour aux V8 en F1 à l’horizon 2029 a apparemment pris beaucoup de plomb dans l’aile ce vendredi soir.
La tentative du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de modifier le règlement moteur de la Formule 1 se heurte a priori à l’opposition des motoristes et constructeurs engagés en termes de timing.
Le plan pour introduire des moteurs V8 atmosphériques de 2,4 litres avec une légère assistance hybride dès 2029 n’a pas recueilli, en coulisses, un fort soutien. Une réunion était prévue jeudi prochain pour discuter de ce projet.
Mais plusieurs sources ont confié dans le paddock de Monza ce soir que Ben Sulayem avait annulé la réunion, car il était devenu évident qu’il serait impossible de parvenir à un consensus avec les motoristes pour introduire ce changement en 2029 au lieu de 2031.
Les accords de gouvernance de la F1 exigent un accord majoritaire des motoristes pour modifier le règlement moteur. Il n’y a pas eu d’opposition majeure à l’idée de passer aux V8 de 2,4 litres, mais des désaccords ont été constatés sur la proportion de puissance fournie par la partie hybride du moteur, l’utilisation ou non d’un turbocompresseur, et surtout le calendrier.
La FIA a été contactée pour commenter.
Une source a déclaré à BBC Sport que Ben Sulayem allait "trop vite, trop tôt pour rallier tout le monde."
Jim Farley, PDG de Ford, présent à Monza (photo ci-dessous) a confié que "Ford est très engagé dans l’électrification partielle pour la performance."
Honda, Mercedes et Audi ont clairement indiqué leur engagement total en faveur de la motorisation hybride.
Selon la BBC, Ben Sulayem a désormais l’intention de reporter toute tentative de modification des règles jusqu’en 2031.
Les accords de gouvernance de la F1 ne sont valables que jusqu’en 2030 ; la FIA peut donc, en théorie, imposer les règles qu’elle souhaite pour 2031.
Cependant, imposer unilatéralement les moteurs atmosphériques risquerait de voir plusieurs constructeurs se retirer de la F1, compte tenu de leur engagement envers les moteurs hybrides.
