La F1 pourrait-elle connaître un boycott comme le MotoGP au Qatar ?

Alors que la situation sécuritaire dans le Golfe continue de susciter des interrogations à l’approche des deux derniers Grands Prix de la saison 2026, Max Verstappen estime que la Formule 1 ne devrait pas connaître les mêmes divisions que le MotoGP, où Yamaha a décidé de boycotter l’épreuve du Qatar. Le pilote Red Bull considère toutefois qu’il est encore trop tôt pour garantir que les courses de Losail et d’Abu Dhabi pourront se dérouler sans risque. Malgré la volonté affichée de la F1 et de la FIA de maintenir le calendrier, le Néerlandais insiste sur la nécessité d’obtenir des garanties de sécurité suffisantes et prévient que la situation pourrait encore évoluer considérablement dans les prochaines semaines.

La tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi reste au centre des préoccupations de la Formule 1, alors que le championnat doit conclure sa saison au Moyen-Orient dans un contexte régional particulièrement instable.

La discipline continue officiellement d’affirmer que les deux épreuves auront lieu comme prévu, malgré les interrogations entourant la sécurité des déplacements et des événements.

Mais la situation prend une dimension supplémentaire avec la décision de Yamaha de ne pas participer au Grand Prix du Qatar de MotoGP, programmé ce week-end sur le circuit de Lusail.

Ce boycott crée un précédent délicat pour Liberty Media, qui contrôle désormais les deux championnats et doit gérer les conséquences de cette décision alors que la Formule 1 se prépare elle aussi à se rendre dans la région plus tard dans le mois.

Selon plusieurs informations, les équipes de F1 auraient également reçu un message les invitant à faire confiance à la Formule 1 et à la FIA, tout en maintenant une position publique commune pendant que la situation sécuritaire continue d’être surveillée.

Dans ce contexte, Max Verstappen ne s’attend toutefois pas à voir les équipes de Formule 1 se diviser comme cela semble être le cas en MotoGP.

Le quadruple champion du monde considère que la situation des deux championnats n’est pas totalement comparable, notamment en raison de la proximité immédiate du Grand Prix du Qatar de MotoGP.

Alors que Yamaha a choisi de ne pas effectuer le déplacement à Losail, Verstappen estime qu’une décision similaire paraît peu probable à ce stade en Formule 1.

"Je ne pense pas qu’une situation similaire à ce qui s’est passé en MotoGP se produira," a déclaré le pilote Red Bull.

"Je n’ai pas beaucoup entendu les pilotes en discuter. C’est une situation difficile, surtout pour le MotoGP, puisqu’ils doivent s’y rendre très prochainement."

"Heureusement, nous avons encore du temps."

Ce délai supplémentaire doit permettre aux organisateurs, aux équipes et aux instances dirigeantes de suivre l’évolution de la situation avant de prendre d’éventuelles décisions.

Verstappen ne considère donc pas le boycott de Yamaha comme le signe annonciateur d’une rupture similaire entre les écuries de Formule 1. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il estime les déplacements au Qatar et à Abu Dhabi déjà acquis.

Le pilote Red Bull fait partie des rares personnalités importantes du paddock à avoir publiquement exprimé des réserves sur la perspective de courir dans la région. Il avait récemment reconnu que, si la décision lui appartenait entièrement, il pourrait préférer ne pas effectuer le déplacement compte tenu des incertitudes sécuritaires.

Une position qu’il maintient aujourd’hui, même s’il ne ferme pas la porte à sa participation aux deux dernières épreuves.

"Tout dépend des garanties de sécurité que nous pourrons obtenir et de ce qui se passera dans les semaines à venir."

"À l’heure actuelle, je peux dire : ’Oui, je serais heureux d’y aller’. Cependant, personne ne sait si ce sera toujours le cas la semaine prochaine, compte tenu de l’instabilité de la situation dans la région."

Cette prudence illustre la difficulté pour les acteurs du championnat de se prononcer définitivement alors que les conditions sécuritaires restent susceptibles d’évoluer rapidement.

Même si la Formule 1 affiche publiquement sa volonté de maintenir les deux courses, Verstappen estime donc indispensable de continuer à réévaluer les risques jusqu’aux déplacements concernés.

Sainz avait lui aussi exprimé des doutes avant une clarification de Williams

Max Verstappen n’est pas le seul pilote à avoir évoqué publiquement ses interrogations concernant les deux dernières épreuves de la saison.

Carlos Sainz, l’un des directeurs de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), avait également exprimé des réserves lors du Grand Prix des États-Unis à Austin.

L’Espagnol avait alors jugé qu’il était "relativement prématuré" d’être déjà convaincu que les courses pourraient se dérouler dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Ces propos avaient ensuite conduit Williams à publier une clarification, dans laquelle l’écurie britannique soulignait la confiance de son pilote envers la Formule 1 et la FIA pour évaluer la situation et prendre les décisions appropriées.

Cette intervention illustre la sensibilité du sujet pour les équipes, qui doivent à la fois tenir compte des inquiétudes exprimées par leurs pilotes et de la position officielle des instances dirigeantes.

La volonté de maintenir une communication commune prend également une importance particulière après la décision de Yamaha en MotoGP, qui montre qu’un constructeur peut choisir de ne pas participer à une épreuve malgré le maintien de celle-ci au calendrier.

Pour l’instant, la Formule 1 continue de préparer les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi comme prévu. L’approche du championnat consiste pour le moment à poursuivre tout en surveillant les événements, sans annoncer de modification du calendrier.

En parallèle, Imola se prépare également pour accueillir une finale de remplacement. La décision pourrait tomber juste après le GP du Brésil cette semaine, afin que les équipes de F1 sachent comment organiser leurs déplacements juste après le GP de Las Vegas, qui aura lieu le 21 novembre.