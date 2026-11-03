Ferrari rêve déjà de recruter Antonelli : ’nous voulons voir Kimi en rouge’

À peine sacré champion du monde de Formule 1 à 20 ans, Kimi Antonelli se retrouve déjà au centre des spéculations concernant un éventuel avenir chez Ferrari. Son titre remporté avec Mercedes a ravivé un vieux rêve italien : voir un pilote national ramener la Scuderia au sommet du championnat. De Piero Ferrari à Luca di Montezemolo, en passant par Valentino Rossi, plusieurs personnalités majeures du sport italien espèrent désormais voir Antonelli porter un jour la combinaison rouge. Mais Toto Wolff tient à rappeler que le succès du jeune champion est avant tout le résultat d’un programme de développement de neuf années, entièrement construit et financé par Mercedes, et que rien ne garantit qu’il aurait bénéficié des mêmes opportunités ailleurs.

Le sacre de Kimi Antonelli au Grand Prix de Mexico n’a pas seulement mis fin à une attente de 73 ans pour l’Italie, privée de champion du monde de Formule 1 depuis Alberto Ascari en 1953. Il a également relancé un débat qui risque d’accompagner le pilote Mercedes pendant une bonne partie de sa carrière : rejoindra-t-il un jour Ferrari ?

À seulement 20 ans, Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline, au volant d’une monoplace conçue par Mercedes. Une réussite qui nourrit autant la fierté nationale que les regrets de ceux qui auraient préféré le voir triompher sous les couleurs de Maranello.

La Gazzetta dello Sport n’a d’ailleurs pas hésité à provoquer la Scuderia en consacrant sa une au nouveau champion du monde avec une formule particulièrement mordante.

"Kimi Antonelli est champion grâce à son talent, à sa voiture et au fait qu’il ne pilotait pas pour Ferrari."

Une pique qui renvoie à un épisode ancien de la carrière du jeune Italien. Ferrari avait eu l’occasion de s’intéresser à Antonelli lorsqu’il était encore enfant, mais n’avait pas donné suite, tandis que Mercedes avait choisi de miser sur lui et de construire un programme de développement à long terme autour de son talent.

Aujourd’hui, alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc affichent ouvertement leurs désaccords au sein de Ferrari, la réussite d’Antonelli ne fait qu’alimenter les interrogations sur ce qu’aurait pu être son parcours si la Scuderia avait pris une autre décision.

Piero Ferrari veut voir Antonelli porter la combinaison rouge

Parmi ceux qui rêvent désormais de voir Antonelli rejoindre Ferrari figure une personnalité particulièrement symbolique : Piero Ferrari, le fils d’Enzo Ferrari.

Interrogé par le quotidien suisse Blick, celui-ci n’a pas cherché à dissimuler son souhait de voir le jeune champion du monde défendre un jour les couleurs de l’écurie fondée par son père.

"Je ne souhaite rien de plus que de voir Kimi dans une combinaison rouge," a déclaré Piero Ferrari.

Une prise de position qui illustre l’attrait exercé par Antonelli en Italie, où son titre mondial a immédiatement fait de lui l’un des nouveaux visages du sport national.

Mais pour Toto Wolff, l’idée selon laquelle Ferrari aurait simplement laissé échapper un futur champion du monde mérite d’être nuancée.

Le directeur de Mercedes considère que la réussite d’Antonelli ne peut pas être dissociée de l’environnement dans lequel il a été formé et des décisions prises pour accélérer son accession à la Formule 1.

Wolff estime notamment que les autres grandes équipes n’auraient probablement pas pris le même risque que Mercedes en confiant immédiatement à Antonelli une monoplace capable de jouer les premiers rôles.

"S’il avait été chez Ferrari ou Red Bull, il y aurait eu des doutes," a expliqué Wolff.

"Ils ne l’auraient jamais installé immédiatement dans la meilleure voiture et l’auraient placé dans une petite équipe, comme pour Bearman."

Le patron de Mercedes fait ainsi référence à Oliver Bearman, issu de la filière Ferrari et engagé chez Haas, pour illustrer la différence entre les méthodes de développement des jeunes pilotes.

Mercedes a au contraire choisi de préparer Antonelli à une arrivée directe dans son équipe officielle, avec un programme construit sur plusieurs années.

"Nous avions un projet pour Kimi, un calendrier," a poursuivi Wolff.

"Il a bénéficié des meilleurs entraîneurs, des meilleurs outils, d’essais en Formule 1. Sa carrière a été entièrement financée par nous."

À ses yeux, cela démontre la pertinence de l’organisation mise en place par Mercedes pour identifier, former et accompagner les jeunes talents jusqu’au plus haut niveau.

"Ce n’est pas ma victoire, mais celle du système."

Rossi rêve de Ferrari, mais seulement après plusieurs titres avec Mercedes

Valentino Rossi partage l’admiration de Wolff pour le travail accompli par Mercedes, mais la légende italienne du MotoGP reconnaît également qu’un passage d’Antonelli chez Ferrari pourrait devenir particulièrement séduisant à l’avenir.

Interrogé par le Corriere della Sera, le nonuple champion du monde de vitesse moto estime toutefois qu’un tel transfert ne doit pas constituer une priorité immédiate.

"Qu’il remporte encore des championnats du monde, et ensuite, ce serait formidable de le voir chez Ferrari," a déclaré Rossi.

"Ce serait vraiment un rêve devenu réalité pour tous les passionnés de sport italiens."

L’ancien pilote Yamaha et Ducati considère qu’Antonelli dispose aujourd’hui d’un environnement idéal pour construire son propre palmarès, sans avoir besoin de répondre immédiatement aux attentes nationales.

"Pour l’instant, il doit se concentrer sur l’écriture de sa propre histoire avec Mercedes. Je parle de quatre ou cinq titres de champion du monde."

"Ensuite, comme il est très jeune, il pourrait à un moment donné avoir envie de faire des choix différents et de chercher une nouvelle motivation."

"À ce stade, commencer une aventure avec Ferrari pourrait être merveilleux."

Montezemolo regrette déjà de ne pas avoir vu Antonelli chez Ferrari

Luca di Montezemolo, ancien président de Ferrari, a lui aussi exprimé son admiration pour le nouveau champion du monde.

Interrogé sur GR Parlamento, l’ancien dirigeant de la Scuderia a reconnu regretter qu’Antonelli n’ait pas effectué son ascension au sommet de la Formule 1 sous les couleurs de Maranello.

"Je regrette de ne pas l’avoir vu au volant d’une Ferrari," a confié Montezemolo.

"Espérons qu’il puisse s’installer dans une voiture rouge dans quelques années."

L’Italien ne cache pas non plus son enthousiasme concernant les performances du jeune champion du monde face à son coéquipier George Russell.

"Antonelli a déjà gagné sa place parmi les grands noms de la discipline, notamment après avoir détruit Russell au cours de la saison."

Ralf Schumacher : "Cela finira par arriver"

Si Valentino Rossi et Luca di Montezemolo évoquent un transfert comme une possibilité séduisante à moyen ou long terme, Ralf Schumacher se montre beaucoup plus catégorique.

L’ancien pilote de Formule 1 considère qu’un passage d’Antonelli chez Ferrari relève presque de l’évidence, compte tenu de sa nationalité et de la dimension historique que représenterait une telle association.

"Cela finira par arriver. Je pense que c’est un passage obligé."

L’ancien pilote Williams et Toyota s’est même permis une plaisanterie sur la portée symbolique que pourrait prendre un tel transfert en Italie.

"Surtout si le pape lui ordonne de rejoindre Ferrari."

Ralf Schumacher connaît évidemment le poids de l’histoire de la Scuderia, son frère Michael ayant remporté cinq titres mondiaux consécutifs avec Ferrari entre 2000 et 2004.

Il estime que Toto Wolff pourrait donc, à terme, être contraint d’accepter le départ de son protégé, malgré les années de travail consacrées à son développement.

"À un moment donné, je pense qu’il comprendra lui aussi qu’il doit le laisser partir," a conclu Schumacher.