Hamilton n’a pas digéré Mexico et adresse un nouveau message cinglant à Leclerc

Lewis Hamilton n’a toujours pas digéré le déroulement du Grand Prix de Mexico, où Ferrari a laissé échapper une victoire qu’il estimait à sa portée. Deuxième derrière Max Verstappen, le septuple champion du monde avait déjà critiqué la manière dont Charles Leclerc l’avait attaqué dans les premiers virages. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, le Britannique est revenu sur cette occasion manquée, soulignant que les batailles entre coéquipiers ne devaient pas se faire au détriment de l’équipe.

Le Grand Prix de Mexico continue de laisser un goût amer à Lewis Hamilton. Malgré sa deuxième place à l’arrivée, derrière la Red Bull de Max Verstappen, le pilote Ferrari considère que son équipe disposait des moyens nécessaires pour remporter la course et que les événements survenus au départ ont compromis cette possibilité.

Après l’épreuve, Hamilton avait notamment exprimé son mécontentement concernant l’agressivité de son coéquipier Charles Leclerc dans les premiers virages. Selon lui, cette bataille interne a coûté un temps précieux à Ferrari et contribué à lui faire perdre une victoire potentielle. Des situations qu’il n’avait pas connues chez Mercedes F1 ? Hamilton relativise !

"En fait, j’ai connu des situations bien pires chez Mercedes," a-t-il répondu quant à savoir s’il trouvait plus difficile de gérer ce genre d’incidents chez Ferrari.

"Il y a eu des moments vraiment difficiles, mais non, je ne vois pas de différences majeures. Je pense que c’était bien géré chez Mercedes, et je pense que Fred fait de son mieux. Fred est venu me parler avant la course, et je crois qu’il était nerveux. Il voulait simplement… Évidemment, il souhaite que ses deux pilotes réussissent."

"Pour ma part, si je reviens de l’arrière, que je prends tous les risques et que, finalement, l’équipe y perd, alors je dois certainement rendre des comptes, car cela a des répercussions sur beaucoup de monde."

"Mais dans le cas inverse, alors que j’étais en tête, c’était tout simplement inutile. Comme je l’ai dit, nous aurions facilement pu réaliser un doublé. Cela aurait été formidable pour l’équipe et pour tous ceux qui, à l’usine, ont travaillé si dur pour nous apporter ces améliorations."

"Je ne sais pas vraiment ce qui sera fait, car jusqu’à présent, rien n’a été fait. Donc, voilà, on verra bien."

Le Britannique a aussi choisi de revenir sur le week-end mexicain dans une longue publication sur ses réseaux sociaux. Mais avant d’aborder les tensions au sein de la Scuderia, il a tenu à rendre hommage à Kimi Antonelli, sacré champion du monde pour la première fois à seulement 20 ans.

"Permettez-moi de commencer par adresser d’immenses félicitations au nouveau champion, Kimi Antonelli. Avoir pu suivre ton parcours d’aussi près et être présent pour célébrer ce moment avec toi a été l’un des temps forts de mon année. C’est tellement mérité, et c’est un record qui tiendra longtemps."

"C’était formidable de voir ton équipe chez Mercedes célébrer avec toi. Profite de ce moment, garde ta famille près de toi, conserve ta passion et ton énergie."

Un hommage appuyé à celui qui lui a succédé au sein de l’écurie allemande, et dont le titre mondial constitue l’un des événements majeurs de la saison 2026.

Mais après ces félicitations, Hamilton est rapidement revenu sur son propre week-end, marqué par une occasion manquée pour Ferrari.

"Notre propre week-end a été rempli de défis. Nous avons dû faire face à beaucoup de choses, mais nos mécaniciens et nos ingénieurs ont accompli un travail incroyable. Nous avons énormément progressé ensemble cette année, et ces progrès ont demandé des efforts considérables de la part de tout le monde, aussi bien sur les circuits qu’à l’usine. C’est pour cela que perdre ce qui aurait pu être une victoire fait aussi mal."

La frustration du septuple champion du monde est d’autant plus importante qu’il estime que Ferrari ne peut pas se permettre de laisser échapper les rares occasions de victoire qui se présentent.

"Nous devons saisir toutes les occasions qui se présentent à nous, donc c’est incroyablement frustrant, et je ne peux pas prétendre le contraire. Je sais tout ce qu’il faut accomplir pour nous donner cette possibilité. Le niveau d’exigence que l’équipe s’impose, celui que je m’impose et celui que les supporters attendent."

Pour Hamilton, cette exigence collective rend les événements de Mexico particulièrement difficiles à accepter. Sans citer directement Charles Leclerc dans sa publication, Hamilton est ensuite revenu sur la question des affrontements en piste entre pilotes d’une même équipe.

"Tout le monde mérite de nous voir à notre meilleur niveau et gagner. Nous sommes tous ici pour courir et nous voulons gagner. Se battre est nécessaire, mais lorsque cette bataille coûte à l’équipe, nous devons être honnêtes à ce sujet et en tirer les leçons. Nous pouvons nous pousser mutuellement jusqu’à la limite tout en respectant notre responsabilité envers toutes les personnes qui nous ont permis de prendre la piste."

Malgré sa déception, Hamilton a conclu son message en réaffirmant sa confiance dans Ferrari et sa volonté de poursuivre le travail entrepris avec la Scuderia.

"Je continuerai à donner tout ce que j’ai. Ma confiance en cette équipe n’a pas changé, pas plus que ma responsabilité de nous aider à faire les choses correctement. Continuez à nous soutenir. Je ne fais que commencer avec cette équipe, et nous avons encore tellement de choses à accomplir."