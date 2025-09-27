La F1 ne doit pas devenir ’artificielle pour des raisons marketing’

L’ancien patron de Williams F1, Jost Capito, a exhorté la Formule 1 à ne pas aller trop loin dans le divertissement, et encore moins à sacrifier le sport pour cela. Comme il l’a expliqué à Sky Deutschland, la catégorie reine du sport auto ne va pas trop vouloir capitaliser sur sa bonne santé en matière de popularité.

"Je pense que ce sport est en très bonne posture. Il faut donc être prudent avec les développements futurs" a déclaré Capito. "C’est vraiment l’un des derniers sports automobiles où il n’y a pas de balance des performances, mais où le meilleur gagne et n’est pas freiné. C’est encore du sport automobile pur. Et cela doit être préservé."

L’Allemand a admis qu’une expérience de Sprints à grille inversée pourrait être envisagée : "Nous pourrions peut-être parler d’une grille inversée. Reste à voir s’il s’agirait d’une grille complètement inversée."

Mais il a insisté sur le fait que l’essence même de la F1 devait rester intacte : "Si le pilote le plus rapide remporte toutes les courses, alors il remporte toutes les courses. C’est comme ça. Et je pense que c’est ce que veulent les fans. Les fans veulent voir le meilleur gagner, pas quelque chose d’artificiel où n’importe qui peut gagner juste pour des raisons marketing."

Le PDG de McLaren, Zak Brown, s’est également exprimé sur le même sujet, déclarant à La Gazzetta dello Sport que la F1 doit trouver un équilibre délicat entre le sport et le spectacle.

"J’ai toujours été un peu perplexe face au fait que certaines personnes ne considèrent pas ces deux éléments comme un tout" a déclaré l’Américain. "Tout ce pour quoi vous achetez un billet et que vous allez voir depuis les tribunes relève du divertissement, qu’il s’agisse d’un film, d’un feu d’artifice, d’un concert de rock ou d’un Grand Prix de F1."

Mais il a reconnu qu’il y avait des limites à cela : "Comme faire sortir une voiture de sécurité artificielle pour regrouper les pilotes, par exemple. Je ne suis pas fan de ce genre de choses. Je ne veux rien qui puisse nuire à la valeur de ce sport. Mais le divertissement ne nuit pas à la valeur sportive de ce que nous faisons s’il respecte l’aspect sportif."