Plusieurs acteurs du sport auto dénoncent une F1 devenue trop complexe

Les critiques sur la réglementation 2026 de la Formule 1 ne se limite plus aux seuls acteurs présents dans le paddock. Alors que le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, estime que "seuls ceux qui sont derrière se plaignent" , les critiques émergent désormais de toutes parts : pilotes d’autres disciplines, anciens pilotes, personnalités médiatiques et figures historiques liées au sport dénoncent une discipline jugée de plus en plus complexe, artificielle et éloignée de son ADN mécanique.

Parmi les voix les plus marquantes figure celle de Pato O’Ward. Le pilote mexicain, actuellement engagé en IndyCar tout en occupant un rôle de réserviste chez McLaren, a reconnu avoir quasiment cessé de suivre la Formule 1.

Dans le podcast Formula Latina, O’Ward a expliqué : "Je n’ai même pas regardé une seule course de Formule 1 cette année."

"Je ne regarde même plus les qualifications. Je ne suis plus rien."

Le Mexicain reconnaît pourtant son implication avec McLaren, mais admet avoir perdu tout intérêt pour la discipline.

"Je sais que je fais partie de l’équipe de réserve et tout ça, mais j’ai vraiment perdu l’intérêt. Je ne sais pas si c’est lié à mon âge, mais la Formule 1 actuelle ne m’attire plus."

"Pour le moment, je suis très heureux d’être ici en IndyCar," conclut-il.

Les critiques ne viennent pas uniquement des pilotes en activité. Freddie Hunt, fils du champion du monde 1976 James Hunt, s’est lui aussi montré particulièrement sévère envers l’ère hybride actuelle.

Interrogé par le Telegraph, Hunt décrit la Formule 1 moderne comme "démoralisante".

"C’est dirigé par l’IA," déplore-t-il. "C’est déjà suffisamment mauvais avec toute cette puissance électrique."

Questionné sur ce que son père penserait de la F1 contemporaine, Freddie Hunt répond sans détour : "J’imagine qu’il dirait : ’Eh bien, c’est un énorme tas de merde’... avant d’aller chercher du travail ailleurs."

Dans le cadre de sa préparation aux 500 Miles d’Indianapolis ce week-end, Mick Schumacher a également rejoint ce courant critique en pointant la sophistication extrême des monoplaces modernes.

"La Formule 1 actuelle semble très compliquée d’un point de vue technique," estime l’ancien pilote Haas F1. "Peut-être trop focalisée sur l’ingénierie."

"Les voitures ne sont probablement plus aussi intuitives à piloter, et il n’est peut-être plus possible d’attaquer constamment à 100 % comme auparavant."

Comme plusieurs acteurs actuels et anciens de la discipline, Schumacher milite également pour un retour des moteurs V8.

"J’espère que cela changera à l’avenir et j’espère sincèrement le retour des moteurs V8," explique-t-il. "Ce serait fantastique."

"Je pense que la Formule 1 a besoin de ce son et de ces gros moteurs. Pour moi, c’est ça, la Formule 1," conclut Schumacher.

La critique touche également des personnalités extérieures au monde des monoplaces. Jesus Calleja, figure médiatique espagnole liée notamment au Dakar, a lui aussi affiché son incompréhension dans un entretien accordé au quotidien Marca.

"Je n’aime pas ça du tout," affirme Calleja. "Je ne comprends tout simplement pas. Toute cette histoire de kilowatts : maintenant on en enlève, maintenant on en remet, maintenant on va avoir plus de puissance..."

"La technologie prend progressivement le dessus sur le talent pur du pilote et au final, la voiture décide davantage que le pilote."