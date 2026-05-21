La F1 transforme le Monopoly en véritable Grand Prix !

La Formule 1 poursuit sa diversification commerciale en s’associant à l’un des jeux de société les plus célèbres au monde. La discipline reine du sport automobile a officialisé un partenariat avec Hasbro pour lancer une édition spéciale de Monopoly entièrement dédiée au championnat du monde. Disponible à partir du 15 juillet, cette version revisitée promet de plonger les joueurs au cœur d’un week-end de Grand Prix, avec les circuits du calendrier, les écuries de F1 et une mécanique de jeu inspirée directement des codes du paddock.

Cette édition spéciale transforme en profondeur les règles classiques du Monopoly afin de les adapter à l’univers de la F1. Les traditionnelles propriétés laissent ainsi place aux 24 destinations du calendrier mondial, tandis que les joueurs devront choisir une équipe de la grille 2026 avant de faire progresser leurs pions-casques autour d’une piste centrale représentant un circuit. L’objectif sera de remporter le Monopoly Grand Prix tout en accumulant suffisamment de points pour décrocher le championnat constructeurs.

Si plusieurs éléments emblématiques du jeu original demeurent présents, Hasbro et la F1 ont également introduit de nouvelles mécaniques directement inspirées du sport automobile. Le vainqueur de la partie sera sacré champion du monde des pilotes, tandis que le joueur totalisant le plus de points à la fin de la session remportera le championnat constructeurs.

Emily Prazer, directrice commerciale de la Formule 1, s’est réjouie de cette collaboration avec Hasbro.

"Monopoly est l’un des jeux de société les plus emblématiques et les plus appréciés au monde, donc nous sommes ravis d’apporter une touche Formule 1 à un tel classique," a-t-elle expliqué.

Elle a également insisté sur la volonté de retranscrire l’esprit de la discipline dans une expérience accessible à tous.

"Cette édition capture l’excitation et la compétitivité de notre sport de manière amusante et accessible, et nous sommes convaincus que les fans de tous âges vont adorer s’affronter entre amis ou en famille lorsqu’ils prendront place sur la grille pour disputer le Monopoly Grand Prix."

Même enthousiasme du côté de Hasbro, où Billy Lagor, président de la division jeux et jouets, a mis en avant l’intensité propre aux week-ends de Grand Prix.

"La Formule 1 est l’un des sports les plus emblématiques au monde, et nous sommes impatients d’apporter l’adrénaline du jour de course, les moteurs rugissants, les drames dans la voie des stands et les stratégies au millième de seconde, dans l’expérience d’une soirée jeux," a-t-il déclaré.

Avec cette nouvelle collaboration, la F1 continue de renforcer sa présence dans la culture populaire et le divertissement grand public, dans une période où la discipline multiplie les partenariats destinés à séduire un public toujours plus large, bien au-delà des passionnés de sport automobile.