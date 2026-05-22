La F1 réduit l’énergie à utiliser au Canada et ajoute une zone de ’mode ligne droite’

Le week-end du Grand Prix du Canada, disputé sur le Circuit Gilles Villeneuve, marque une nouvelle évolution dans la gestion des unités de puissance hybrides en Formule 1. Pour cette première manche sprint organisée à Montréal, la FIA a confirmé que les pilotes devront composer avec le plus faible niveau de récupération d’énergie autorisé en qualifications depuis le début de la saison. Une décision accompagnée d’une modification des zones lignes droites pour l’aérodynamique active.

Du côté de l’énergie, ce paramètre technique, fixé à 6 mégajoules (MJ), soit 1 MJ de moins que lors de l’ouverture de la saison à Melbourne, s’appliquera aux deux séances de qualifications du week-end. Il reflète la volonté des instances dirigeantes d’adapter les règles aux spécificités de chaque circuit, pour limiter les phénomènes de ralentissement excessif observés sur les tours lancés, notamment lors du Grand Prix du Japon.

Dans le détail, le tracé montréalais présente une configuration hybride particulière, combinant de longues phases d’accélération favorables à la récupération d’énergie et plusieurs zones de freinage successives, essentielles au fonctionnement des systèmes électriques des groupes propulseurs.

Cette diversité explique en partie les ajustements spécifiques décidés pour ce week-end, afin de maintenir un équilibre entre performance, sécurité et spectacle en piste.

Par ailleurs, quatre zones de "mode ligne droite" ont été définies pour cette édition du Grand Prix du Canada, au lieu de trois.

Ces sections permettent aux pilotes de réduire l’angle de leurs ailerons afin de diminuer la traînée aérodynamique et d’augmenter la vitesse de pointe. Elles correspondent aux trois zones de DRS déjà utilisées l’an passé, auxquelles s’ajoute la ligne droite (en longue courbe) située entre les virages 9 et 10, avant l’épingle.

Toutefois, cette quatrième zone ne pourra être utilisée que dans des conditions sèches, afin d’éviter tout risque lié à une adhérence réduite dans la longue courbe en cas de pluie.

Sur sol sec, cela devra éviter encore un peu plus le lift and coast et le super clipping avec moins de consommation d’énergie avec les ailerons débraqués.