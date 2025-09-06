La F1 n’a ’plus de marge’ pour accueillir une 12e équipe à l’avenir

La Formule 1 n’a plus de place pour une 12e équipe, prévient Stefano Domenicali, le PDG de la F1. Il explique que les circuits ne sont pas adaptés pour 24 voitures, ce dont on peut douter pour la plupart des infrastructures qui peuvent accueillir jusqu’à 30 pilotes avec la F3.

Selon lui, les personnes intéressées à l’idée de s’engager en catégorie reine doivent regarder du côté d’un investissement dans une nouvelle équipe, plutôt que chercher à créer une nouvelle entité dans le paddock.

"Nous devons être prudents" assure Domenicali. "Nous n’évaluerons qu’une offre très importante, car je pense que nous avons déjà atteint un point où il n’y a plus de marge de manœuvre, logistiquement, nous sommes à la limite."

"Je constate un vif intérêt de la part des fonds et des investisseurs qui cherchent à acheter des franchises existantes, appelons-les ainsi, car la valeur d’une équipe augmente de manière exponentielle, et donc l’intérêt financier pour investir dans la F1 augmente également."

"Nous le constatons directement, car nous recevons de nombreuses demandes, et il en va de même pour les équipes. Mais c’est précisément parce que les choses vont bien que nous devons être prudents et protéger la valeur de ce que nous avons construit."

L’Italien rappelle que l’arrivée de la 11e équipe avait déjà été discutée et refusée tant qu’elle n’était pas soutenue par un très grand nom de l’industrie automobile : "Nous avons toujours dit qu’il était fondamental pour nous d’avoir un projet de qualité à évaluer à moyen et long terme."

"Lorsque nous avons reçu le projet Andretti, notre avis était négatif, non pas parce qu’Andretti n’était pas bon. Mario est une légende, une icône de ce sport et un ami. Nous ne voyions tout simplement pas la substance derrière le projet que nous considérons comme nécessaire. Les choses ont changé lorsque General Motors est entré en scène."

"Nous avons vu un investissement important avec un plan sur 10 ans et nous avons réagi favorablement, car nous pensons que dans ce cas, le projet peut apporter une valeur ajoutée au système. Nous le constatons déjà aujourd’hui : ils investissent sur le marché américain pour promouvoir leur nouvelle initiative, ce qui garantit un bénéfice."