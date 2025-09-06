La F1 n’a ’plus de marge’ pour accueillir une 12e équipe à l’avenir
Domenicali entérine l’idée d’agrandir encore la grille
La Formule 1 n’a plus de place pour une 12e équipe, prévient Stefano Domenicali, le PDG de la F1. Il explique que les circuits ne sont pas adaptés pour 24 voitures, ce dont on peut douter pour la plupart des infrastructures qui peuvent accueillir jusqu’à 30 pilotes avec la F3.
Selon lui, les personnes intéressées à l’idée de s’engager en catégorie reine doivent regarder du côté d’un investissement dans une nouvelle équipe, plutôt que chercher à créer une nouvelle entité dans le paddock.
"Nous devons être prudents" assure Domenicali. "Nous n’évaluerons qu’une offre très importante, car je pense que nous avons déjà atteint un point où il n’y a plus de marge de manœuvre, logistiquement, nous sommes à la limite."
"Je constate un vif intérêt de la part des fonds et des investisseurs qui cherchent à acheter des franchises existantes, appelons-les ainsi, car la valeur d’une équipe augmente de manière exponentielle, et donc l’intérêt financier pour investir dans la F1 augmente également."
"Nous le constatons directement, car nous recevons de nombreuses demandes, et il en va de même pour les équipes. Mais c’est précisément parce que les choses vont bien que nous devons être prudents et protéger la valeur de ce que nous avons construit."
L’Italien rappelle que l’arrivée de la 11e équipe avait déjà été discutée et refusée tant qu’elle n’était pas soutenue par un très grand nom de l’industrie automobile : "Nous avons toujours dit qu’il était fondamental pour nous d’avoir un projet de qualité à évaluer à moyen et long terme."
"Lorsque nous avons reçu le projet Andretti, notre avis était négatif, non pas parce qu’Andretti n’était pas bon. Mario est une légende, une icône de ce sport et un ami. Nous ne voyions tout simplement pas la substance derrière le projet que nous considérons comme nécessaire. Les choses ont changé lorsque General Motors est entré en scène."
"Nous avons vu un investissement important avec un plan sur 10 ans et nous avons réagi favorablement, car nous pensons que dans ce cas, le projet peut apporter une valeur ajoutée au système. Nous le constatons déjà aujourd’hui : ils investissent sur le marché américain pour promouvoir leur nouvelle initiative, ce qui garantit un bénéfice."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
F1 - FOM - Liberty Media
- La F1 n’a ’plus de marge’ pour accueillir une 12e équipe à l’avenir
- Breaking news : la FIA abandonne le projet de retour aux V8 en F1 dès 2029
- La F1 va tenir une réunion de crise sur la flambée des coûts de l’essence pour 2026
- Liberty Media est ouvert à une vente de la Formule 1 ’au juste prix’
- Les pilotes de F1 sont contre la réduction de la durée des courses proposée par Domenicali