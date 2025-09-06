Cadillac F1 salue le ’respect’ que Herta montre à l’Europe en allant en F2

Colton Herta ira en Formule 2 l’an prochain, en parallèle de son rôle d’essayeur chez Cadillac F1. Le pilote qui vient de quitter l’IndyCar va revenir dans une deuxième division, et le PDG de General Motors, Dan Towriss (à gauche sur la photo), salue la décision de Herta et la manière dont il vient sans prétention sur le Vieux Continent.

"Je pense que c’est aussi une marque de respect envers les courses européennes de monoplaces" a déclaré Towriss. "Nous avons souvent entendu quelqu’un dire ’tu es le champion IndyCar et maintenant tu vas passer à la Formule 1’. Mais cette approche fondée sur le droit acquis n’a pas fonctionné dans le passé."

"Tout doit être mérité et chaque série est différente. Je pense donc que le fait que Colton ait cette vision des choses et fasse preuve de respect est la bonne attitude à adopter pour un pilote américain, en tout cas pour nous, chez Cadillac Formula 1."

On ne sait pas encore dans quelle équipe roulera Herta, mais Towriss confirme que la F2 est un passage obligé pour se familiariser avec une grande partie du calendrier et avec Pirelli : "De ce point de vue, cela semble être une évidence, ne serait-ce que pour acquérir les connaissances nécessaires pour appréhender les voitures, connaître les pneus et les circuits."

"Je me demande à quel moment ils doivent venir, s’ils doivent venir juste après le karting ou plus tard. Historiquement, nous avons toujours été confrontés à ce problème : si les pilotes américains partent trop tôt, ils ont certes appris à connaître la série, mais les fans américains ne savent pas qui ils sont."

"Comment faire pour que les fans américains sachent qui ils sont ? Ils ont fait leurs preuves aux États-Unis et ont maintenant l’opportunité de courir en Formule 1. C’est l’opportunité que nous avons avec Colton, avec ce qu’il va faire, mais c’est unique et difficile à obtenir."

Graeme Lowdon (à droite), le team principal de Cadillac, confirme qu’il est impressionné par l’approche humble de Herta, qui sait qu’il va affronter de tout nouveaux rivaux, dans des conditions différentes, et est prêt à faire un pas en arrière pour améliorer son apprentissage.

"Dès mon premier contact avec Colton, l’une des choses qui m’a vraiment impressionné, c’est son attitude humble" a ajouté Lowdon à Racer. "Les meilleurs dans tous les domaines ont toujours cette attitude humble, car ils ont confiance en leurs capacités, et cela m’a vraiment frappé, mais ils ne se font pas d’illusions non plus."

"Il sait que s’il participe à des courses de Formule 2 pour une raison quelconque, que ce soit pour apprendre à connaître les pneus, pour s’habituer à quelque chose ou autre, la compétition y sera extrême en termes de talent. Et j’aime que les gens aient du respect pour la compétition. Je n’ai rien à redire sur la façon dont il a abordé la situation."

"Cela nous donne également beaucoup de confiance dans l’équipe. Personne ne vient dans cette équipe avec des prétentions, quelles qu’elles soient. L’équipe est toujours la priorité absolue et cela me donne beaucoup de confiance dans la relation future et la contribution qu’il pourra apporter à l’équipe."