GP d’Italie, EL3 : Norris juste devant Leclerc, six équipes se tiennent en 3 dixièmes !

C’est l’heure de la dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, après une première journée qui a vu Lewis Hamilton puis Lando Norris dominer les deux séances du vendredi sur le tracé de Monza.

McLaren et Ferrari semblaient rapides, mais l’équipe britannique admettait avoir moins de marge que lors des essais libres du précédent week-end. Derrière, la Scuderia veut rebondir et espère briller devant les tifosi.

Face à ces deux teams, Red Bull et Mercedes n’ont pas encore montré l’intégralité de leurs performances, tandis que Williams a étonné en se hissant dans le top 5. La bataille pour la pole et pour les premières lignes promet d’être serrée cet après-midi.

Les EL3 sont traditionnellement le moment de préparer la qualification, avec l’usage des pneus tendres et des tours rapides en fin de séance. Cela permet de valider les modifications de réglages effectuées entre les deux journées.

12h10 : La météo est toujours au beau fixe en Lombardie et aucun risque de pluie n’est présent sur le temple de la vitesse pour cette séance.

12h13 : En marge de cette journée d’action en piste, Alpine a confirmé ce matin que Pierre Gasly resterait à long terme avec l’équipe, ajoutant trois années à son contrat en cours.

12h17 : Parmi les nouvelles importantes du week-end, on a appris hier soir que les discussions pour un retour du V8 avant la fin de la décennie sont tombées à l’eau, provoquant la colère du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

12h21 : Parmi les bonnes nouvelles, on peut noter le retour dans le paddock de Fiona Hewitson, l’ancienne assistante de Christian Horner qui avait dénoncé le harcèlement de son ancien patron et avait été limogée par Red Bull pour cela. Elle a rebondi chez Cadillac.

12h25 : Il semble que du côté de Mercedes, George Russell n’aura pas le contrat long qu’il cherche, alors que Toto Wolff reconnait qu’Andrea Kimi Antonelli n’est pas dans une situation idéale.

12h28 : La température de l’air est de 24 degrés, mais l’asphalte culmine déjà à 40 degrés.

12h30 : La séance est lancée !

12h32 : Pour le moment, il n’y a personne en piste.

12h33 : Les Aston Martin et Isack Hadjar sortent des stands.

12h38 : Gasly signe un premier chrono mais est battu instantanément par Franco Colapinto en 1’22"7, puis par Yuki Tsunoda en 1’21"876. Etonnamment, les trois hommes roulent avec les gommes dures.

12h41 : Colapinto a repris la main en 1’21"824 et Gasly s’est rapproché à un dixième.

12h42 : Hamilton se rate au premier freinage de sa première tentative de chrono.

12h43 : Tsunoda accélère en 1’20"775, et Hadjar roule en tendres ! Esteban Ocon prend le quatrième temps en mediums.

12h44 : Norris s’empare du troisième temps en gommes dures.

12h45 : Hadjar prend le deuxième temps et Leclerc le troisième, le Monégasque étant chaussé de gommes mediums. Antonelli se classe cinquième avec les pneus tendres et Hamilton prend le deuxième chrono en mediums.

12h46 : Carlos Sainz et Oliver Bearman ont fait un tout droit au premier virage. L’Espagnol se classe cinquième lors de son tour suivant.

12h47 : Les erreurs se multiplient au premier virage, cette fois avec Gabriel Bortoleto et Norris. Comme hier, les fautes sont nombreuses, et le vent de dos au premier virage ne semble pas aider les pilotes.

12h48 : Oscar Piastri prend la main en 1’20"636, mais Tsunoda fait mieux en 1’20"462. Les deux hommes sont en pneus durs, alors que Max Verstappen est en piste avec les gommes tendres.

12h49 : Liam Lawson remonte cinquième en pneus mediums, et Verstappen prend la tête en 1’20"040 en tendres. Nico Hülkenberg remonte sixième en pneus mediums, immédiatement battu par Sainz, Norris et Hadjar.

12h50 : Hamilton pourrait donner l’aspiration à Leclerc en qualifications, ayant lui-même cinq places de pénalité sur la grille de départ : "Je sais que Ferrari le faisait il y a de nombreuses années. Je me souviens que lorsque j’ai commencé, j’avais remarqué que Kimi [Räikkönen] et Felipe [Massa] le faisaient souvent. Cela peut évidemment être bénéfique, mais je n’ai jamais eu l’impression, dans le passé, que cela présentait plus de risques et souvent, une personne devait être sacrifiée pour cela. Je ne sais donc pas s’ils le feront ce week-end. Cela n’a pas été discuté. Mais si cela signifiait que, même si nous avions le rythme, je ne pourrais pas être en pole position, je ne le ferais pas. Mais si cela signifiait que Charles pourrait y arriver, je serais heureux de jouer ce rôle."

12h51 : Leclerc remonte en deuxième place et Hamilton se place troisième, les Ferrari sont entre les Red Bull.

12h54 : Albon prend le cinquième temps en pneus tendres, tandis que Leclerc se rate dans la parabolique maintenant nommée Curva Alboreto et revient quand même près de Verstappen.

12h55 : Bortoleto déplore qu’un membre de son équipe ait ouvert son micro quand il était dans la parabolique, ce qui l’a perturbé, et il demande de faire attention.

12h56 : Verstappen accélère en 1’19"688 et Hamilton revient à 10 millièmes de seconde de son équipier, tandis que Hülkenberg est quatrième. Tsunoda repart pour un tour et il est toujours en pneus durs.

12h59 : Verstappen a raté son freinage, bloqué Ocon, et a quand même insulté le Français. Quand Max fait du Max...

13h00 : La mi-séance est atteinte et Albon remonte au quatrième rang, juste devant Russell qui venait de s’y placer.

13h01 : Hadjar est sous enquête pour avoir de nouveau ignoré les consignes pour le trajet à emprunter dans les échappatoires. Les commissaires étudieront l’incident après la séance, évidemment...

13h04 : Le replay montre que Verstappen, frustré de l’apparent crime de lèse-majesté fait par Ocon en voulant le repasser, a bloqué la Haas en piste au virage suivant en zig-zaguant en piste. Etonnant que les commissaires ne se saisissent pas de l’affaire compte tenu d’un comportement inacceptable.

13h06 : Hamilton remonte au deuxième rang malgré un deuxième secteur décevant.

13h09 : Albon prend la troisième place en pneus tendres, à 0"293 de Verstappen.

13h13 : Les pilotes McLaren sont en piste en pneus tendres pour la première fois de ces EL3.

13h14 : Norris fait mieux en 1’19"331 et se place trois dixièmes devant Verstappen, tandis que Piastri est deuxième à deux dixièmes de son équipier. Alonso remonte au septième rang et Hülkenberg prend la quatrième place, battu par Bortoleto qui se positionne troisième !

13h15 : Hadjar en termine avec le troisième temps à son tour, et Verstappen avorte son tour alors qu’il n’améliorait pas. Lawson demande une vérification de son plancher après une sortie au large. Russell prend la quatrième place.

13h17 : Tsunoda améliore mais ne fait pas mieux que 14e, à 0"918 du meilleur temps. A noter que les pilotes Ferrari, Sainz et Ocon n’ont pas roulé en tendres mais en mediums, tandis que les pilotes Alpine n’ont pas fait de chrono autrement qu’en gommes dures.

13h21 : Verstappen s’intercale entre les deux McLaren, à 0"182 de Norris.

13h22 : Albon prend la huitième place et Bortoleto remonte au troisième rang devant Piastri.

13h23 : Sainz ne fait pas mieux que neuvième, et Gasly est 17e. Piastri prend la deuxième position.

13h25 : Leclerc fait une erreur dans Lesmo 2 et frôle la correctionnelle ! Pour son premier tour en tendres, il se place huitième. Hamilton fait mieux avec le sixième rang.

13h27 : Hamilton s’inquiète d’un manque de puissance en ligne droite : "J’ai besoin de plus de jus, j’ai besoin de vitesse."

13h28 : A deux minutes de la fin de séance, le peloton se tient en 0"973, et il y a sept équipes présentes dans le top 10, qui se tient en une demi-seconde. La qualification cet après midi va être phénoménale !

13h29 : Alors 19e, Colapinto gagne deux dixièmes et remonte de cinq places dans la hiérarchie.

13h30 : Le drapeau à damier est brandi !

13h31 : Verstappen ne fait pas mieux que troisième mais se rapproche à 0"167 de Norris. Leclerc prend la deuxième place à 0"021 de Norris ! Le top 5 se tient en 0"184, et Bortoleto est sixième à 0"227.

C’est donc la fin de la séance, et Norris la boucle de nouveau en tête devant Leclerc, Piastri et Verstappen, puis Russell. Bortoleto est un impressionnant sixième devant Hamilton, Hadjar, Antonelli et Albon.

Hülkenberg est 11e devant Alonso et Sainz, puis Colapinto, Tsunoda, Lawson, Bearman, Gasly, Stroll et Ocon, qui termine donc dernier à 0"973 du meilleur chrono signé par Norris.

Ne manquez pas la séance qualificative à suivre EN DIRECT à partir de 15h45 sur nos pages, car elle s’annonce plus disputée que jamais, et l’on a au moins six candidats à la pole position, et sept équipes en mesure de viser les trois premières lignes de la grille !