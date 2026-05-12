Wolff refuse d’accabler Ferrari pour avoir laissé filer Antonelli

Toto Wolff estime que Ferrari ne mérite pas les critiques liées au fait d’avoir laissé passer Kimi Antonelli lorsqu’il évoluait encore en karting, le patron de Mercedes F1 considérant que le véritable mérite réside surtout dans le travail de développement réalisé par son écurie au fil des années.

Antonelli a rejoint le programme juniors de Mercedes en 2018. Selon son père, l’ancien directeur de Ferrari Maurizio Arrivabene avait auparavant refusé l’opportunité de recruter le jeune Italien, alors âgé de seulement 11 ans, principalement en raison de son jeune âge.

Depuis, Antonelli est devenu la nouvelle sensation italienne de la Formule 1 et mène désormais le championnat du monde au volant de la Mercedes.

Malgré cela, Wolff refuse de pointer du doigt la Scuderia pour avoir manqué ce futur talent.

"Aujourd’hui, tout le monde parle du talent de Kimi, de la précocité avec laquelle nous l’avons repéré," a déclaré Wolff à La Gazzetta dello Sport. "J’entends des gens dire des choses comme : ’Ferrari aurait dû le découvrir quand il était jeune’."

L’Autrichien considère toutefois que cette lecture est simpliste.

"Ce n’est pas correct, parce que la véritable valeur de notre programme juniors Mercedes a été de créer le bon environnement pour lui permettre de grandir, de lui donner les meilleurs outils et de le soutenir dans les moments difficiles."

"Le talent n’est que le point de départ, mais le véritable travail a été réalisé pendant ces huit années passées ensemble."

Mercedes a déjà accompagné plusieurs pilotes vers la Formule 1, notamment George Russell, aujourd’hui équipier d’Antonelli. Mais Wolff souligne que le projet construit autour du jeune Italien a débuté encore plus tôt.

"Avec Kimi, il s’agit d’un projet à long terme, que nous avons commencé il y a de nombreuses années en tant qu’équipe," a-t-il expliqué.

"Nous avons un groupe fantastique de personnes qui, à tous les niveaux, s’assurent qu’il puisse performer à son meilleur niveau et se sentir protégé tout en restant lui-même, à la fois comme pilote et comme jeune homme."

Wolff a également salué le rôle essentiel joué par les parents d’Antonelli dans son développement.

"Ses parents nous ont énormément aidés parce qu’ils ont fait, et continuent de faire, un travail fantastique pour élever Kimi avec les bonnes valeurs."

"Le talent n’est que le point de départ, mais le vrai travail a été accompli durant ces huit années ensemble. Il a un très long avenir devant lui."

Pendant qu’Antonelli enchaîne les succès, Russell traverse une période plus délicate. Le Britannique accuse désormais 20 points de retard au championnat après les trois victoires consécutives de son équipier.

Wolff reste toutefois convaincu que George rebondira dès la prochaine manche à Montréal, un circuit où il s’était imposé l’an dernier.

"Ce que nous aimons dans ce sport, c’est que le chronomètre à l’arrivée ne ment jamais, et le chronomètre dit que Kimi méritait pleinement de remporter les trois derniers Grands Prix," a affirmé le patron de Mercedes.

"George n’a pas été aussi performant, dans certains cas à cause de problèmes de l’équipe, de malchance, et à Miami à cause de ses propres erreurs."

"Cela étant dit, nous connaissons la valeur de George et nous savons qu’il reviendra, dès le Canada, extrêmement compétitif et prêt à compliquer la vie de Kimi et de ses rivaux."