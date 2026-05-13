Mercedes favori pour investir dans Alpine F1, Gucci pressenti comme futur sponsor titre

L’avenir d’Alpine F1 pourrait connaître deux évolutions majeures dans les prochains mois, aussi bien sur le plan capitalistique que marketing. Selon plusieurs informations convergentes, Mercedes-Benz serait actuellement le candidat privilégié de Renault pour acquérir une participation minoritaire dans l’écurie française, tandis que la marque de luxe Gucci serait en discussions avancées pour devenir le futur sponsor titre de l’équipe à partir de 2027.

D’après plusieurs sources proches du groupe Renault, ce dernier privilégierait depuis plusieurs mois une entrée de Mercedes au capital d’Alpine, malgré l’intérêt manifesté par un consortium comprenant notamment Christian Horner.

La participation concernée correspond aux 24 % détenus actuellement par Otro Capital, acquis en 2023 dans le cadre d’un accord qui valorisait alors Alpine à environ 900 millions de dollars. Une valorisation qui aurait depuis fortement augmenté.

Si Mercedes Grand Prix Limited, structure regroupant Mercedes-Benz, Ineos et Toto Wolff, étudie effectivement cet investissement, aucun accord définitif n’a encore été trouvé concernant la valeur actuelle de cette participation.

Mercedes entretient déjà des liens étroits avec Alpine puisqu’elle fournit désormais les groupes propulseurs de l’écurie française depuis cette saison. En dehors de son équipe officielle, le constructeur allemand motorise également McLaren et Williams.

Parallèlement à ces discussions financières, Alpine pourrait également changer d’identité officielle à partir de 2027.

La marque de luxe Gucci serait ainsi pressentie pour devenir le nouveau sponsor titre principal de l’équipe française. L’écurie pourrait alors adopter le nom de "Gucci Alpine F1 Team".

Actuellement engagée sous l’appellation officielle BWT Alpine F1 Team, l’équipe de Pierre Gasly et Franco Colapinto devrait voir son partenariat titre avec BWT prendre fin à l’issue de la saison actuelle, ouvrant ainsi la porte à un nouveau partenaire naming.

Le rapprochement avec Gucci apparaît d’autant plus crédible que la marque appartient au groupe de luxe Kering, dirigé depuis le milieu de l’année dernière par Luca de Meo.

Avant de prendre les commandes de Kering, De Meo avait longtemps occupé le poste de directeur général de Renault et figurait parmi les principaux artisans du projet Alpine en Formule 1. Et il est très ami avec Flavio Briatore, qu’il a placé au poste de conseiller exécutif de l’équipe après d’énièmes tourmentes au sein du management.

L’association potentielle entre Gucci et Alpine offrirait à la célèbre maison italienne une vitrine mondiale particulièrement attractive dans un univers mêlant sport, luxe et glamour, en cohérence avec l’image que souhaite développer la marque.

Selon les informations, Gucci souhaiterait notamment utiliser la Formule 1 en particulier sur les marchés américain et européen, afin d’accélérer sa croissance grâce à ce partenariat de plus en plus probable avec Alpine.

Le montant que Gucci serait prêt à investir n’est pas encore connu, mais un accord de cette ampleur représenterait potentiellement plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année pour l’écurie française.

Interrogée au sujet d’une éventuelle collaboration avec Gucci, l’équipe Alpine a toutefois maintenu une position prudente via une réaction officielle, sans confirmer, ni démentir la rumeur.

"Alpine F1 Team recherche constamment de nouvelles opportunités de partenariat et est en contact avec un large éventail de marques et d’entreprises comme partenaires potentiels," indique l’écurie française.

L’équipe précise néanmoins que ces échanges restent, à ce stade, strictement confidentiels, confirmant que "les discussions ne sont divulguées qu’une fois confirmées et validées par toutes les parties."