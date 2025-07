La F1 et le MotoGP partageront la technologie, pas le public

Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, affirme que le rachat du MotoGP par Liberty Media n’opposera pas les deux championnats, mais leur permettra au contraire de bénéficier d’une technologie et d’une expertise communes.

Lors du GP de Belgique à Spa-Francorchamps, Domenicali a donné un aperçu des projets de Liberty après la fusion, après que la Commission européenne a autorisé l’acquisition de Dorna Sports pour 4,2 milliards d’euros plus tôt ce mois-ci.

"Il y a quelques jours, j’étais à Madrid avec les actionnaires et les dirigeants de Dorna pour discuter des questions à traiter. Les deux unités commerciales resteront distinctes, tout comme les dirigeants qui les dirigent."

"Cependant, nous nous organiserons pour que la F1 puisse fournir technologies et expertise, et vice versa."

Malgré les inquiétudes de l’UE, les régulateurs n’ont constaté aucun risque concurrentiel majeur. Domenicali est convaincu que les deux entités peuvent prospérer indépendamment.

"Ce sont des univers similaires mais complémentaires ; nous ne nous marchons pas sur les pieds. Tant pour les fans que pour les domaines de développement. Nous avons prévu des synergies."

"Nous commencerons à travailler dessus à la fin de l’été. Ils donneront un nouvel élan aux motos, au bénéfice de tous. Liberty a réalisé un investissement important et a des idées claires."

Alors que la F1 poursuit son expansion aux États-Unis, Domenicali a déclaré que le MotoGP conserverait une orientation plus large.

"L’Amérique est importante, mais l’Extrême-Orient est crucial pour les deux-roues. Carmelo Ezpeleta et Carlos (son fils, ndlr) réfléchissent à la création de packages commerciaux et à la refonte de l’aspect sportif. Les courses sont très populaires malgré la domination d’un seul pilote et d’un seul constructeur."

Il a également rejeté l’idée que le MotoGP suive simplement le modèle de la F1, même si des parallèles sont attendus.

"Le public de la F1 est composé à près de 50 % de femmes et très jeune. Je suis le moins susceptible de comprendre les goûts de la génération Z, n’étant présent sur aucun réseau social. Mais je comprends l’orientation des stratégies de communication et d’engagement. Avec Netflix et maintenant le film, l’âge moyen a considérablement baissé."

Ce film F1, avec Brad Pitt et aussi apprécié des puristes, a dépassé les attentes, tant sur le plan commercial que technique.

"J’étais sûr que le film serait un succès aux États-Unis. Mais j’ai été impressionné par le box-office européen. Apple a expérimenté et pourrait être un partenaire important pour de futurs projets. Mais je ne veux pas en dire ou en faire trop."