Présentation et horaires du Grand Prix de Hongrie 2025 de F1

Pour la 14e fois de la saison, un nouveau week-end de F1 débute ce jeudi avec la journée médias du Grand Prix de Hongrie, avant un format classique de GP entre vendredi et dimanche. Ce sera la dernière fois avant la pause estivale de quatre semaines.

Le tracé du Hungaroring (voir le graphique ci-dessous) est diamétralement opposé aux dernières courses, avec des virages serrés et une piste sinueuse. Il faudra donc rapidement se mettre dans le bain pour les teams, qui pourraient devoir composer avec un peu de pluie dans le week-end.

A noter que c’est la première édition du Grand Prix sur la version rénovée du circuit, avec un tout nouveau paddock et des tribunes améliorées. Nul doute que les images seront surprenantes et déconcertantes au début du week-end.

Le tracé

— Virage 1 - Les voitures passent de près de 300 km/h sur la ligne droite à moins de 100 km/h au premier virage dont l’énorme freinage en fait l’endroit du circuit le plus propice aux dépassements.

— Virage 2 - La piste étant en dévers vers le deuxième virage, les pilotes devront rester attentifs tant ils ont de fortes chances de manquer leur freinage.

— Virage 5 - La décélération modérée du virage 5 fait passer les monoplaces d’environ 240 à 150 km/h après le léger crochet du virage 4, une série délicate de courbes négociées à moyenne et haute vitesses.

— Virage 8 - Peu de place pour le freinage et aucune marge d’erreur. La moindre faute à n’importe quel instant peut grandement se répercuter sur les chronos. Les pilotes ont besoin d’une voiture bien équilibrée et de bonnes capacités de changements de direction dans cette portion.

— Virage 13 - Deuxième virage le plus lent du circuit, le 13 est un gauche serré se négociant à 100 km/h environ avant de jeter la monoplace dans le dernier virage.

— Virage 14 - Une bonne sortie en troisième vitesse y est cruciale puisque le virage 14 mène à l’unique ligne droite du tracé puis au premier virage, la meilleure occasion de dépassement du circuit.

Forces en présence

McLaren a remporté à Spa-Francorchamps sa dixième victoire de la saison en 13 courses, et signé son troisième doublé de suite. Sur un tracé où l’équipe avait outrageusement dominé l’an dernier et où Oscar Piastri avait remporté sa première course en Formule 1, difficile de ne pas voir un nouveau scénario de domination.

Derrière, Max Verstappen saura surement faire illusion pour Red Bull aux côtés des Ferrari. La Scuderia pourrait s’installer comme la deuxième force du peloton si elle parvient à exploiter au mieux sa nouvelle suspension arrière.

Du côté de Mercedes, il faudra trouver le mal qui ronge les W16 de George Russell et Andrea Kimi Antonelli, alors qu’une réunion de crise s’est apparemment tenue dans l’usine de Brackley. A part le Grand Prix du Canada, l’équipe a inscrit moins de 15 points par week-end sur six des sept dernières courses, ce qui est loin d’être suffisant.

Dans le peloton, difficile de dire qui tirera son avantage du tracé sinueux de la Hongrie, et on peut imaginer que Racing Bulls sera encore à son avantage, avec une VCARB 02 particulièrement polyvalente.

Du côté de Sauber, ce sera un nouveau test important, car c’est le premier circuit avec cette philosophie depuis l’arrivée du gros package d’évolutions. Difficile de dire ce qu’il en sera pour Williams, Alpine, ou encore Aston Martin, qui devrait être encore en difficulté ce week-end.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Hamilton, 2. Piastri, 3. Norris

Les horaires du Grand Prix de Hongrie

Après le week-end de Sprint en Belgique, on revient à des horaires classiques d’Europe pour le GP de Hongrie ce week-end, avec les qualifications à 16h et la course à 15h.

- Vendredi 1er août

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 2 août

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 3 août

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Hongrie