Lawson ne sait pas comment Mekies influera sur son avenir en F1

Liam Lawson a révélé n’avoir « aucune idée » de ce que la promotion de Laurent Mekies pourrait signifier pour son avenir au sein de la famille Red Bull.

Trois jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne, le départ de Christian Horner, directeur de longue date de l’équipe, a été annoncé après 20 ans à la tête de Red Bull.

Mekies a immédiatement été confirmé comme successeur de Horner et a quitté son poste chez Racing Bulls pour devenir directeur d’équipe et PDG de Red Bull.

Il s’agit d’un changement radical au sein de l’organisation Red Bull, Mekies devenant la deuxième personne seulement à diriger l’équipe basée à Milton Keynes.

Le départ du Français a déjà suscité des spéculations sur les chances de promotion d’Isack Hadjar, tandis que Lawson s’interroge sur les conséquences pour lui.

Interrogé sur les implications de la promotion de Mekies pour son avenir, Lawson a déclaré : "Honnêtement, je n’en ai absolument aucune idée, et ce n’est pas une chose à laquelle je pense vraiment pour le moment."

"Il me reste 12 courses à disputer cette année, et elles sont très, très importantes. Donc, pour moi, il s’agit simplement de me concentrer là-dessus. Je suis sûr que la communication avec Laurent restera la même, car c’est quelqu’un qui m’a beaucoup soutenu, comme je l’ai dit, en toutes circonstances."

"Mais honnêtement, je ne sais pas encore ce que cela signifie pour mon avenir."

Lorsqu’on lui demande si Mekies correspond aux besoins de Red Bull, il admet que "c’est difficile à dire. Je n’ai eu que deux courses là-bas. Je sais juste qu’il fera du très, très bon travail quoi qu’il arrive."

"Et il est difficile de dire ce dont l’équipe a besoin... Probablement de la constance. Mais je sais qu’il fera du bon travail à son poste, si on lui fait confiance pour faire le travail qu’il fait très bien."