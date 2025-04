Bahreïn s’annonce vraiment compliqué pour Aston Martin F1

Le pilote d’essai et de réserve d’Aston Martin F1, Felipe Drugovich, a pris la piste lors des EL1 à Sakhir au volant de l’AMR25, remplaçant Fernando Alonso pour cette séance de 60 minutes.

Felipe et Lance Stroll ont tous deux collecté des données précieuses lors de la première séance, avec les gommes dures et tendres.

Alonso était de retour au volant de l’AMR25 pour les EL2, mais un problème de direction l’a contraint à rentrer au garage après seulement deux tours. Les mécaniciens ont rapidement réparé la monoplace, le remettant en piste pour la seconde moitié de la séance.

"Je pense que ce week-end sera difficile. Avant de venir ici, les caractéristiques de Bahreïn nous préoccupaient, nous et notre package, mais nous allons apprendre et voir ce que nous pouvons faire pour le reste du week-end," commentait Alonso, 15e temps des EL2.

"Nous avons eu un problème de direction en début de EL2, mais les mécaniciens ont pu changer les pièces et tout est rentré dans l’ordre ensuite. Merci donc à tous les mécaniciens d’avoir réglé le problème rapidement."

Stroll n’était que 19e temps de la 2e séance. Il n’avait pas de réponse face à cette performance médiocre.

"Je pense que nous étions sur la défensive aujourd’hui, alors nous verrons ce que nous pouvons faire ce soir après avoir analysé les données. Vu la nature du circuit, je ne pense pas que ce sera un week-end facile pour nous, donc il y aura du travail à faire."

Drugovich (en photo ci-dessous) a donc roulé en EL1 et avait signé le 16e temps, juste derrière Stroll. Le Brésilien, très habitué à ces roulages en Grand Prix, n’a pas vraiment apprécié la séance au début.

"C’était assez piégeux, probablement l’adhérence la plus faible que j’aie jamais pilotée et c’était différent de mes précédentes conditions. C’était assez difficile, mais une fois que j’ai pris mes marques, j’ai bouclé un tour correct."

"Je me sentais un peu rouillé car cela faisait longtemps que je n’avais pas piloté ces voitures, mais c’est toujours un plaisir et je me suis vraiment régalé."